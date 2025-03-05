Общество

Михаил Ведерников принял участие в заседании совета при полпреде по подготовке к 80-летию Победы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 4 марта, принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в СЗФО под председательством Александра Гуцана, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Основная тема — меры по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в субъектах Северо-Западного федерального округа.

Александр Гуцан отметил, что с приближением юбилейной даты возрастает опасность провокаций. Специально создается негативное информационное воздействие и тревожные настроения, в том числе распространяются ложные сведения об исторических фактах, недостоверные материалы о проведении СВО. «Мы обязаны сохранить память об этих страницах истории, об этом беспримерном героизме и передать ее будущим поколениям, — сказал полномочный представитель. — Но сегодня все активнее предпринимаются попытки недружественных государств не только исказить исторические факты, но и принизить роль и вклад советского народа в победу во Второй мировой войне». В рамках совещания подчеркнули, что негативному информационному воздействию особенно подвержена молодежь.

На заседании совета обсуждены вопросы подготовки к проведению ряда юбилейных мероприятий. Отмечена важность волонтерского сопровождения мероприятий празднования 80-летия Победы. Всего в регионах Северо-Запада России планируется подготовить 50 тысяч волонтеров.

В настоящее время Псковская область ведет активную подготовку к проведению 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Например, в регионе пройдут около 800 значимых культурных мероприятий.

Ко Дню Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда, проживающие в Псковской области, получат федеральные и региональные выплаты. Единовременные выплаты также получат вдовы участников и инвалидов войны, труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и ряд других категорий граждан. Особое внимание в регионе уделяется адресной поддержке ветеранов, оказанию им помощи в решении бытовых вопросов, лекарственном обеспечении.

По итогам заседания совета будет выработан ряд решений, направленных на выполнение задач, поставленных президентом России.