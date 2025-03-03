Общество

Праздничная ярмарка мастеров пройдет в Пскове 7 марта

Ярмарка мастеров пройдет в псковском торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в рамках фестиваля «Весна XXV» 7 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ТРК.

Изображение: «Акваполис»

Все желающие смогут познакомиться с уникальными изделиями ручной работы и выбрать подарки накануне важного весеннего праздника. «На ярмарке будут представлены как игрушки, бижутерия, скобяные изделия, так и «съедобные» подарки, оформленные в праздничном настроении и готовые для вручения в качестве презента!» - отметили организаторы.

Напомним, ярмарка мастеров будет работать с 10.00 до 17.00. Вход на ярмарку свободный.