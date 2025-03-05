Общество

Годовщину отправки партизанского обоза в блокадный Ленинград отметили в Псковской области

Вице-спикер областного Собрания депутатов Игорь Дитрих принял участие в памятном мероприятии в деревне Нивки Дедовичского района, посвященном 83-й годовщине отправки продовольственного обоза в блокадный Ленинград, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: газета «Коммуна»

Вспомнить подвиг жителей партизанского края приехали сенатор Российской Федерации Алексей Наумец, делегация из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители муниципальной и региональной власти, ветераны, члены молодёжных патриотических объединений и земляки–потомки тех героев, которые в марте 1942 года собрали продукты в оккупированных фашистами деревнях и отправили обоз голодающим ленинградцам.

У стелы, установленной в память об историческом событии, прошёл митинг. Представитель областного правительства зачитал обращение губернатора Михаила Ведерникова к жителям Дедовичского района, по чьей инициативе несколько лет назад был разработан и принят областной закон «О почётном звании Псковской области «Край партизанской славы». Перед земляками выступили глава района Геннадий Афанасьев и «живая легенда» – почётный гражданин Дедовичского района 94-летний ветеран Леонид Баранов, который подростком вступил в партизанское движение и участвовал в отправке легендарного обоза.

Участники митинга почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и, отдавая дань стойкости и мужеству военного поколения, возложили цветы к памятному знаку.

Заместитель председателя Собрания Игорь Дитрих, делясь эмоциями, признался, что присутствуя на таких мероприятиях, всегда задаётся вопросом, смог бы лично он и представители нынешнего поколения проявить ту же силу духа. «Смотришь на нашу молодёжь и понимаешь, что каждый житель нашей России готов на маленький и большой подвиг ради Родины, ради близких и даже совсем незнакомых людей», - поделился Игорь Дитрих, назвав отправку партизанского обоза в блокадный Ленинград – примером силы человеческого духа и взаимовыручки.

Напомним, Дедовичский район в годы войны был центром партизанского края, возникшего на оккупированной врагом территории. 5 марта 1942 года из деревни Нивки в Ленинград двинулся обоз из 161 подводы. Партизаны, которые и сами были лишены достатка в продовольствии, отправили в окружённый фашистами город 28 тонн муки и более чем 14 тонн других продуктов: зерна, мяса, гороха, меда и масла. Обоз, длиной около двух километров, сопровождали 150 бойцов и 250 крестьян-возниц. Продовольственный обоз прибыл в блокадный Ленинград 29 марта 1942 года. После легендарного первого похода жители Новгородской и Псковской областей продолжили собирать продукты в голодающий Ленинград. Им удалось снарядить еще 110 подвод.