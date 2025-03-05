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Общество

Врач объяснил, как вирус денге атакует клетки организма

06.03.2025 11:03|ПсковКомментариев: 0

Вирус денге при проникновении в организм движется по кровеносной системе и атакует клетки, заставляя их производить новые вирусы, заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава России, кандидат медицинских наук Алексей Ртищев.

Ранее глава департамента туризма Бали Тжок Багус Пемаюн сообщил, что всплеска лихорадки денге на индонезийском Бали не наблюдается, однако власти острова усилили профилактику в ответ на беспокойство туристов.

«Когда вирус денге проникает в организм, он движется по кровеносной системе, атакуя клетки и заставляя их производить новые вирусы. В ответ на это вторжение организм мобилизует свои защитные силы», - сказал Ртищев.

Он пояснил, что именно эта иммунная реакция и вызывает симптомы, характерные для денге: повышение температуры, головную боль, боли в мышцах и суставах, а также появление сыпи.

Специфической противовирусной терапии для лечения лихорадки денге пока нет, уточнил специалист. По его словам, применяемое лечение обычно поддерживающее - это потребление большого количества жидкости, отдых и медикаменты для снижения температуры и болей, пишет РИА Новости.

Наилучший способ предотвращения денге — это избегание укусов комаров: использование репеллентов, сеток от комаров и ликвидация мест размножения комаров, таких как стоячая вода, подчеркнул Ртищев.

Лихорадка денге - тяжелое вирусное заболевание, разносчиками которого являются дневные полосатые комары Aedes Aegypti. Болезнь характеризуется высокой температурой, мышечными и головным болями, а в тяжелой форме - внутренними кровоизлияниями, которые в самых тяжелых случаях приводят к полиорганной недостаточности и смерти пациента. У переболевших лихорадкой денге образуется иммунитет к тому ее подтипу, которым переболел пациент, однако от остальных трех ее подтипов он не застрахован. Чаще всего в тяжелой форме проходит вторичное, а не первичное заражение.

Источник: Псковская Лента Новостей
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