Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: нужна ли новая волна мобилизации, чтобы усилить переговорную позицию России? И что может приблизить мир – дальнейшая эскалация или снижение интенсивности боевых действий? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
За последние недели в ситуации вокруг конфликта на Украине наметилась позитивная динамика. Новый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пока придерживается своего предвыборного обещания добиться прекращения боевых действий и уже провел первые переговоры с главами России и Украины.
Свет в конце тоннеля, казалось бы, забрезжил, появилась надежда на прямые переговоры между участниками конфликта. Тем не менее большинство лидеров европейских стран не поддерживает мирные инициативы своего американского коллеги, они настроены на продолжение вооруженного противостояния с Россией, даже в условиях, когда США устранятся от помощи Украине. При этом ситуация на фронте напоминает «позиционный тупик» Первой мировой войны. По мнению многих экспертов, сегодня как материальные, так и человеческие ресурсы участников конфликта иссякают. Без значительных вливаний свежих сил и дополнительных ресурсов решительные прорывы на фронте представляются маловероятными. В этой связи и в России есть свои «ястребы», которые заявляют о необходимости продолжения боевых действий, чтобы усилить переговорную позицию РФ и диктовать свои условия заключения мира.
Таким образом, у нас есть два пути разрешения украинского конфликта: продолжать искать компромиссы и мирные решения, надеясь на то, что Соединенные Штаты смогут убедить Зеленского перейти к диалогу, или же предпринять попытку прорыва на фронте, что может потребовать значительных ресурсов и новой мобилизации.
В связи с этим, возникает ряд вопросов:
Возможно ли принуждение Украины к переговорам через активизацию военных действий? Может ли новая волна мобилизации в Российскую армию стать решающим фактором в конфликте? Что способно приблизить мир – дальнейшая эскалация или снижение интенсивности боевых действий? Об этом - в программе «Дневной дозор».
Спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов считает, что во второй волне мобилизации нет необходимости, так как в армии России достаточно добровольцев, с помощью уже имеющихся сил удастся решить задачи, стоящие перед страной в рамках специальной военной операции.
Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов отмечает, что события на фронте постепенно усиливают переговорную позицию России.
По вопросу о продолжении конфликта и возможных мирных соглашениях мы также обратились к военным экспертам.
Генерал-лейтенант Валентин Костенко, возглавляющий общественную организацию «Собрание высшего офицерского состава» Псковской области, считает, что России необходимо активизировать военные действия, это может подтолкнуть Украину к желанию начать переговоры.
Фото: Штаб общественной поддержки на выборах президента в Псковской области
Генерал-майор Юрий Соседов считает, что мирное урегулирование возможно. При этом он подчеркивает необходимость ведения активных боевых действий с российской стороны, чтобы ускорить решение конфликта.
Заместитель председателя Псковской городской Думы, полковник запаса Владимир Воробьев убежден, что мирное соглашение должно быть заключено только на условиях нашей страны, даже если боевые действия продолжатся. Он также подчеркивает, что Европа готова продолжать накачивать Украину ресурсами и оружием, что затягивает окончание конфликта. Владимир Воробьев считает, что принуждение к миру через силу может стать необходимым шагом. К тому же он добавляет, что в новой волне мобилизации нет необходимости, так как российской армии хватает сил для выполнения поставленных задач.
Бывший начальник штаба 76-й дивизии ВДВ, полковник запаса Александр Сотник отметил, что принуждение Украины к переговорам через активизацию военных действий нецелесообразно, поскольку это приведет к необоснованным жертвам. Важно спокойно и планомерно выполнять поставленные главнокомандующим задачи, обеспечивая безопасность российских солдат. По мнению Александра Сотника, в новой волне мобилизации необходимости нет.
Депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Татьяна Пасман подчеркивает, что новая волна мобилизации или активизация военных действий российской стороной не способны привести к урегулированию конфликта. Она считает важным сосредоточиться на прекращении боевых действий и вести обсуждение политических противоречий между странами на переговорах. Как женщина, Татьяна Пасман искренне желает мира и стабильности, понимая, что только через диалог можно достичь долгожданного согласия и прекратить страдания людей.
Сегодня мнения наших экспертов разделились. Некоторые из них считают, что стороны конфликта уже «созрели» для переговоров и выступают против дальнейшей эскалации конфликта, полагая, что это приведёт только к неоправданным потерям. Другие убеждены, что армия РФ должна продолжить наступательные операции, что усилит переговорные позиции России и ускорит начало мирных переговоров и в конечном итоге – наступление мира на российских условиях. При этом ни один из наших сегодняшних собеседников не поддерживает идею второй волны мобилизации, а многие из них отмечают, что российской армии хватает сил для выполнения поставленных задач.
Виктория Семенова