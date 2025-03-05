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Общество

«Дневной дозор»: Нужна ли вторая волна мобилизации, чтобы приблизить мир?

06.03.2025 14:52|Псков

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: нужна ли новая волна мобилизации, чтобы усилить переговорную позицию России? И что может приблизить мир – дальнейшая эскалация или снижение интенсивности боевых действий? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

За последние недели в ситуации вокруг конфликта на Украине наметилась позитивная динамика. Новый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пока придерживается своего предвыборного обещания добиться прекращения боевых действий и уже провел первые переговоры с главами России и Украины.

Свет в конце тоннеля, казалось бы, забрезжил, появилась надежда на прямые переговоры между участниками конфликта. Тем не менее большинство лидеров европейских стран не поддерживает мирные инициативы своего американского коллеги, они настроены на продолжение вооруженного противостояния с Россией, даже в условиях, когда США устранятся от помощи Украине. При этом ситуация на фронте напоминает «позиционный тупик» Первой мировой войны. По мнению многих экспертов, сегодня как материальные, так и человеческие ресурсы участников конфликта иссякают. Без значительных вливаний свежих сил и дополнительных ресурсов решительные прорывы на фронте представляются маловероятными. В этой связи и в России есть свои «ястребы», которые заявляют о необходимости продолжения боевых действий, чтобы усилить переговорную позицию РФ и диктовать свои условия заключения мира.

Для многих экспертов очевидно, что дальнейшее затягивание конфликта, необходимость получить дополнительные преимущества на поле боя может привести к новой волне мобилизации.

Таким образом, у нас есть два пути разрешения украинского конфликта: продолжать искать компромиссы и мирные решения, надеясь на то, что Соединенные Штаты смогут убедить Зеленского перейти к диалогу, или же предпринять попытку прорыва на фронте, что может потребовать значительных ресурсов и новой мобилизации.

В связи с этим, возникает ряд вопросов:

Возможно ли принуждение Украины к переговорам через активизацию военных действий? Может ли новая волна мобилизации в Российскую армию стать решающим фактором в конфликте? Что способно приблизить мир – дальнейшая эскалация или снижение интенсивности боевых действий? Об этом - в программе «Дневной дозор». 

Спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов считает, что во второй волне мобилизации нет необходимости, так как в армии России достаточно добровольцев, с помощью уже имеющихся сил удастся решить задачи, стоящие перед страной в рамках специальной военной операции.

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«Я считаю, что наш президент в силу того, что он человек опытный, проводит исключительно взвешенную международную политику. Четко обозначены наши цели. Президент последовательно действует для того, чтобы этих целей достичь. Никаких метаний из стороны в сторону не наблюдается. Я думаю, что именно так нужно действовать, четко отстаивая интересы Российской Федерации. Нам следовало бы объединиться вокруг президента, вокруг нашего правительства и общими усилиями делать всё, что зависит от каждого региона, тогда мы можем рассчитывать на тот результат, которого хотим достичь. Достижение этого результата будет зависеть исключительно только от нас. А уповать на то, как сегодня будет себя вести Дональд Трамп, Европейский Союз и еще какие-то лидеры различных государств, было бы ошибочной политикой. Надо надеяться на себя. При этом, конечно, еще раз говорю о том, что хочется, чтобы мир наступил как можно скорее, потому что всё-таки война, боевые действия, специальная военная операция сопряжены, к сожалению, с человеческими жертвами».

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов отмечает, что события на фронте постепенно усиливают переговорную позицию России.

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«Я считаю, то, что сегодня происходит на фронте, изо дня в день усиливает нашу переговорную позицию. Насколько это надо связывать с мобилизацией и необходимостью мобилизации, для меня сложно сказать. Я не считаюсь столь глубоким военным экспертом. Хотелось бы, чтобы в этих вопросах решали профессионалы — как военные, так и политики. Каждый день, по сути, ослабляет позиции Украины на предстоящих переговорах, которые, как мне кажется, неизбежны».

По вопросу о продолжении конфликта и возможных мирных соглашениях мы также обратились к военным экспертам.

Генерал-лейтенант Валентин Костенко, возглавляющий общественную организацию «Собрание высшего офицерского состава» Псковской области, считает, что России необходимо активизировать военные действия, это может подтолкнуть Украину к желанию начать переговоры.

Фото: Штаб общественной поддержки на выборах президента в Псковской области 

«Позиция Российской Федерации известна. Президент России Владимир Владимирович Путин всегда подчёркивает, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. Это очевидно и не вызывает сомнений. На мой взгляд, это может быть лишь основой для достижения успеха в боевых действиях, но не более того. Будет успех в боевых действиях, переговоры начнутся, да». 

Генерал-майор Юрий Соседов считает, что мирное урегулирование возможно. При этом он подчеркивает необходимость ведения активных боевых действий с российской стороны, чтобы ускорить решение конфликта.

Дневной дозор»: Нужно ли России ввязываться в противостояние за пределами своих границ?

«То, что Байден (экс-президент США - ред.) сделал, натравив Зеленского (главу Украины - ред.) и украинцев на нас, это один вопрос. А то, что в принципе возможно мирное урегулирование, об этом все и думают. Почему Трамп за это взялся активно? Потому что видят, что вопрос этот решаемый. Единственное, что с нашей стороны тоже нужны какие-то активные действия. Я имею в виду в военном отношении, чтобы побыстрее ускорить решение этого вопроса».

Заместитель председателя Псковской городской Думы, полковник запаса Владимир Воробьев убежден, что мирное соглашение должно быть заключено только на условиях нашей страны, даже если боевые действия продолжатся. Он также подчеркивает, что Европа готова продолжать накачивать Украину ресурсами и оружием, что затягивает окончание конфликта. Владимир Воробьев считает, что принуждение к миру через силу может стать необходимым шагом. К тому же он добавляет, что в новой волне мобилизации нет необходимости, так как российской армии хватает сил для выполнения поставленных задач.

«Соединенные Штаты настроены на то, чтобы Украина прекратила боевые действия и села за стол переговоров. Наша сторона тоже с этим соглашается, но мы будем настаивать, чтобы эти соглашения были выполнены на наших условиях. Что касается Европы, то она пока что стремится оказывать поддержку киевскому режиму. Однако я сомневаюсь, что её помощь будет настолько эффективной, чтобы ВСУ могли продолжать успешные боевые действия без американской поддержки. И я считаю, что хоть это не скорый процесс, но он будет идти в положительном русле. С нашей стороны про мобилизацию ничего не говорят. За неделю больше тысячи приходят в военкоматы и пишут рапорта, чтобы взяли их в зону специальной военной операции».

Бывший начальник штаба 76-й дивизии ВДВ, полковник запаса Александр Сотник отметил, что принуждение Украины к переговорам через активизацию военных действий нецелесообразно, поскольку это приведет к необоснованным жертвам. Важно спокойно и планомерно выполнять поставленные главнокомандующим задачи, обеспечивая безопасность российских солдат. По мнению Александра Сотника, в новой волне мобилизации необходимости нет.

«Понятно, что усиление военных действий с нашей стороны - нецелесообразно, потому что каждое усиление, ускорение выполнения тех или иных задач лишь приведет к необоснованным жертвам. Необходимо действовать в спокойном и плановом режиме, уделяя особое внимание безопасности наших солдат. Независимо от того, приведут они Украину к миру или нет, вероятно, после захвата Киева они будут вынуждены пойти на мировые соглашения. Я думаю, что в ближайшее время не будет волны мобилизации. На данный момент в этом нет необходимости».

Депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Татьяна Пасман подчеркивает, что новая волна мобилизации или активизация военных действий российской стороной не способны привести к урегулированию конфликта. Она считает важным сосредоточиться на прекращении боевых действий и вести обсуждение политических противоречий между странами на переговорах. Как женщина, Татьяна Пасман искренне желает мира и стабильности, понимая, что только через диалог можно достичь долгожданного согласия и прекратить страдания людей.

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«Я нигде, ни в одной научной литературе не видела, чтобы новая мобилизация или активизация военных действий являлась основой для урегулирования военного конфликта. Я считаю, что это путь только к эскалации конфликта. Такие меры, на мой взгляд, и в этом смысле я абсолютно согласна с позицией партии "Яблоко", депутатом от которой я являюсь, что это не способ разрешения конфликта. Разрешение конфликта возможно только прекращением боевых действий. И тогда уже на переговорах обсуждением того, каким образом сами большие политические противоречия между двумя государствами будут разрешаться. На мой взгляд, все другие действия ведут только к усугублению ситуации».

Сегодня мнения наших экспертов разделились. Некоторые из них считают, что стороны конфликта уже «созрели» для переговоров и выступают против дальнейшей эскалации конфликта, полагая, что это приведёт только к неоправданным потерям. Другие убеждены, что армия РФ должна продолжить наступательные операции, что усилит переговорные позиции России и ускорит начало мирных переговоров и в конечном итоге – наступление мира на российских условиях. При этом ни один из наших сегодняшних собеседников не поддерживает идею второй волны мобилизации, а многие из них отмечают, что российской армии хватает сил для выполнения поставленных задач.

Виктория Семенова

Источник: Псковская Лента Новостей
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