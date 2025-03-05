Общество

Мошенники придумали схему обмана с сервисом «Мой ГАЗ»

О новой схеме мошенничества, связанной с сервисом «Мой ГАЗ», сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Злоумышленники направляют СМС-сообщения якобы от имени сервиса, затем звонят, представляясь сотрудниками газовой компании, и просят сообщить код из полученного сообщения для актуализации договора (либо других целей).

«Ни в коем случае не сообщайте посторонним лицам коды из СМС-сообщений. Актуализация данных через сервис «Мой ГАЗ» никогда не проводится подобным образом. Ни сотрудники газовой компании, ни разработчики сервиса никогда не спросят у вас информацию из сообщения. Исключением может являться только отправка СМС в рамках общения по вашей заявке, которую вы сами отправили через форму обратной связи», - рассказали газовики.

Подобные звонки также могут получать люди, которые не являются пользователями личного кабинета «Мой ГАЗ».

«Будьте бдительны и предупредите о данной схеме мошенничества своих родственников и близких, особенно пожилых людей», - призвали в «Газпроме».

По всем вопросам, связанным с пользованием сервисом «Мой ГАЗ», можно обратиться в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».