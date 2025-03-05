Мошенники придумали схему обмана с сервисом «Мой ГАЗ»

О новой схеме мошенничества, связанной с сервисом «Мой ГАЗ», сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».
Злоумышленники направляют СМС-сообщения якобы от имени сервиса, затем звонят, представляясь сотрудниками газовой компании, и просят сообщить код из полученного сообщения для актуализации договора (либо других целей).
Подобные звонки также могут получать люди, которые не являются пользователями личного кабинета «Мой ГАЗ».
«Будьте бдительны и предупредите о данной схеме мошенничества своих родственников и близких, особенно пожилых людей», - призвали в «Газпроме».
По всем вопросам, связанным с пользованием сервисом «Мой ГАЗ», можно обратиться в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».