Общество

7 марта будет сокращённым рабочим днём

7 марта 2025 года будет сокращённым рабочим днём. Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, рабочий день перед нерабочим праздничным днём должен быть сокращён на один час.

Дополнительный выходной в честь 8 марта в этом году не предусмотрен. Однако россиян ждут длинные выходные в июне за счет переноса нерабочего дня с 8 марта. В июне получится отдохнуть с 12 по 15 число.

Отметим, что в мае выходные продлятся в Праздник Весны и Труда с 1 по 4-е, а в годовщину Победы в Великой Отечественной войне — с 8 по 11-е.