Общество

Россиянам напомнили о выходных и праздничных днях в 2025 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.

В этом году россияне будут отдыхать в честь Дня защитника Отечества и Международный женский день 22-23 февраля и 8-9 марта, которые выпадают на субботу и воскресенье. В мае выходные продлятся в Праздник Весны и Труда с 1 по 4-е, а в годовщину Победы в Великой Отечественной войне — с 8 по 11-е.

Нерабочими также будут 12-15 июня в честь Дня России и 2-4 ноября в День народного единства. Выходным станет и 31 декабря, передает «Лента.Ру».