Общество

Студенческая краеведческая конференция состоялась в Великих Луках

XIV открытая студенческая краеведческая конференция «Великие Луки: проблемы региональной истории и современность» состоялась в Великих Луках на площадке Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, сообщил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, председатель местного отделения РВИО Дмитрий Белюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской

В этом году студенческий форум был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 55-летию ВЛГАФК.

В конференции приняли участие (очный и заочный формат) 29 докладчиков. Они представляли шесть учебных учреждений: ВЛГАФК, Великолукский медицинский колледж, филиал ПсковГУ в городе Великие Луки, Великолукский механико-технологический колледж, Псковский филиал Российской международной академии туризма и Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет.

Как председатель оргкомитета, Дмитрий Белюков искренне поблагодарил всех, кто на протяжении 14 лет поддерживает проведение конференции: ректорат ВЛГАФК, кафедру гуманитарных и социально-экономических дисциплин, патриотический клуб академии «Я горжусь», отдел по молодежной политики управления образования администрации города Великие Луки, Великолукское городское краеведческое общество, Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия города Великие Луки, местное отделение РВИО в городе Великие Луки, руководителей образовательных учреждений Псковской области, обучающихся, выступающих с докладами, и их научных руководителей.

«Вместе мы продолжаем формировать традицию студенческого краеведения, сохранения исторической памяти и патриотического воспитания», — добавил Дмитрий Белюков.