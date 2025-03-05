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Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»:Дети и интернет, развязка дела Блиновской и Telegram обошел YouTube

07.03.2025 12:06|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).    

Основные темы, которые сегодня обсудят ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

  • Как дети и подростки в России пользуются интернетом: что смотрят, читают, слушают и во что играют. 
  • Развязка дела Блиновской: 5 лет и миллиард.
  • Telegram обошел YouTube по охвату, китайские бренды вкладываются в VK рекламу. 
Источник: Псковская Лента Новостей
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