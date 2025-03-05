Концерт «Торжественная музыка весны» прошёл в преддверии 8 марта в колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова в Пскове

Праздничный концерт «Торжественная музыка весны» прошёл в колледже искусств имени Н.А.Римского-Корсакова в Пскове 6 марта. В мероприятии приняли участие творческие коллективы и солисты колледжа, которые подготовили специальную музыкально-хореографическую программу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.
Фото здесь и далее: колледж искусств им. Н.А.Римского-Корсакова
Её зрителями стали студенты и преподаватели колледжа искусств и педагоги центра специального образования №1 города Пскова.
Творческие поздравления подготовили:
Ведущие концерта – студент Егор Лещенко и преподаватель Людмила Рюхина.