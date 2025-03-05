Общество

Медали к 80-летию Победы вручили островским ветеранам

Юбилейные медали в честь 80-летия Великой Победы вручили ветеранам глава Островского района Дмитрий Быстров и главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, сообщается в Telegram-канале главы района.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«Вместе с главным федеральным инспектором по Псковской области Александром Хлопковым, с благодарностью и удовольствием вручили юбилейные медали в честь 80-летия Великой Победы нашим ветеранам: Валентине Андреевой, Галине Михайловой, Антонине Фуриной и Ольге Мурядян. Пожелали этим замечательным, стойким, жизнелюбивым женщинам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, мирного неба над головой», - отметил Дмитрий Быстров.

В Центре культуры «Юбилейный» состоялась концертная программа, посвящённая женщинам и волонтёрам, оказывающим всестороннюю помощь российским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО и членам их семей.

«В концертный зал были приглашены островички, которые по зову сердца в свободное время шьют для военнослужащих экипировку, плетут маскировочные сети, осуществляют сбор продуктов, медикаментов, необходимых бытовых вещей, пишут согревающие душу письма, а также представители молодёжных волонтёрских организаций, оказывающих разнообразную помощь и поддержку семьям защитников Отечества», - добавил глава района.

Председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан поблагодарил всех волонтеров, депутатов, предпринимателей, неравнодушных и инициативных жителей Острова и района, которые помогают участникам специальной военной операции.

«Общаясь с нашими земляками-военнослужащими в зоне боевых действий, могу вас заверить, что бойцы на передовой очень ценят любую нашу с вами поддержку. Вы – их надежный тыл. Все вместе вы приближаете день, когда наши бойцы вернутся домой с Победой. Спасибо вам за это!», - сказал Александр Обризан.