«Великий, могучий»: хитрецы в русском языке — омонимы

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжает цикл программ «Великий, могучий», в котором ведущая Юлия Магера вместе с экспертами раскрывает тайны русского языка.

Слова с одинаковым написанием и звучанием в русском языке могут не просто значить разное, но даже быть разными частями речи. Как отличать омонимы друг от друга и от многозначных слов, а заодно не делать самых распространенных ошибок и дешифровать фразу «косил косой косой косой»?

Об этом ведущая Юлия Магера поговорит с учителем русского языка и литературы Ольгинской гимназии Пскова Светланой Бычковой.