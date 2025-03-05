Общество

Туманность «Тюльпан» запечатлел псковский фотолюбитель

Туманность «Тюльпан» запечатлел псковский фотолюбитель, сообщается в группе «Жесть по псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов

«Весна наступает и помимо Солнца и тепла по ночам становится видна более яркая часть Млечного Пути. Сегодня после захода Луны перед рассветом было буквально полчаса темного времени, чтобы сфотографировать восходящую летнюю часть Млечного Пути. Деревня Филатова Гора, река Великая уже освободилась от льда. По пути к остановке на автобус заметил достаточно интересную гряду облаков, освещаемую уже восходящим Солнцем», - отметил фотограф.

Он добавил, что в честь праздника 8 марта он запечатлел туманность «Тюльпан» как подарок псковским женщинам.

«Специально для вас, милые женщины, сфотографировал космический цветок - туманность "Тюльпан" в созвездии Лебедя. Счастья, здоровья и любви вам», - добавил фотолюбитель.