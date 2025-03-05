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Общество

Омбудсмен Дмитрий Шахов поздравил жен псковских военнослужащих

08.03.2025 17:20|ПсковКомментариев: 0

Накануне международного дня 8 марта Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов встретился с женами военнослужащих Вооруженных сил России – участников специальной военной операции, сообщил Псковской Ленте Новостей Дмитрий Шахов.

«В этот день я хочу поздравить вас и в вашем лице всех наших милых и дорогих женщин – жен военнослужащих, чьи мужья выполняют свой воинский долг, участвуя в специальной военной операции. На вашу долю выпало тяжелое испытание – ежеминутно беспокоиться за судьбу своего самого любимого человека в жизни. Взять полностью на себя обязанности по воспитанию детей, практически полную ответственность за вашу семью и каждый день ждать возвращения своего мужа домой с победой. Ваши мужья в этот день не все могут вас поздравить с этим прекрасным праздником весны, поскольку находятся далеко от родной семьи, от своих детей, да и судьба некоторых из них в период боевых действий до сих пор остаётся не выясненной», - сказал омбудсмен.

Он добавил, что история Великой Отечественной войны в судьбах советских женщин с их лучшими человеческими качествами той славной эпохи перекликается и сегодня.

«Вера, любовь и беспокойство за судьбу своего любимого человека, как показал опыт работы в период СВО регионального омбудсмена, и в наше время делают чудеса. Как никогда сегодня лейтмотивом (девизом) для семей участников СВО стали слова известного советского писателя Константина Симонова "Жди меня, и я вернусь, только очень жди". Поздравляю вас с прекрасным женским праздником и прошу только одного: направьте всю свою веру и любовь на то, что ваш самый близкий человек обязательно вернется, и вы навсегда будете снова вместе!» — сказал Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

В ходе беседы Дмитрий Шахов ответил на вопросы, волнующие жен военнослужащих, принимающих участие в СВО, рассказал о работе как регионального, так и федерального омбудсменов, которые во взаимодействии с Министерством обороны России и ФСБ России, другими компетентными органами оказывают максимально возможное содействие в поиске и возвращении на Родину воинов, пропавших без вести и находящихся в плену у киевского режима.

Супруги военнослужащих и уполномоченный по правам человека обсудили вопрос, связанный с практикой получения дополнительных выплат, установленных Указом от 26 декабря 2024 г. № 1110. Данным указом установлены ежемесячные социальные выплаты на каждого ребёнка военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в СВО, либо при выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции или специальных задач на территории САР. Размер такой выплаты равен величине прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации (по месту жительства детей) в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Необходимо особо отметить, что получение семьями военнослужащих ежемесячной социальной выплаты не учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

В завершении беседы Дмитрий Шахов поздравил всех участниц встречи с Международным днём 8 марта и вручил букеты цветов и подарки от уполномоченного по правам человека в Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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