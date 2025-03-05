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Общество

Как выбрать профессию в 2025 году, рассказали в Роскачестве

08.03.2025 18:40|ПсковКомментариев: 0

Навыки, связанные с организационным развитием и работой с клиентами, будут востребованными в ближайшие годы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Роскачестве.

Совместно с компанией Beyond Taylor они проанализировали, какие специальности станут наиболее спрашиваемыми на рынке труда, и рассказали, что абитуриентам стоит учитывать при выборе будущей профессии.

Выбирать специальность следует, ориентируясь на собственные интересы, знания, а также тенденции рынка труда. Одной из ключевых тендеций в последние несколько лет остается клиентократия — структура управления организацией, в которой сотрудники работают не на начальника и не для выполнения правил и требований, установленных сверху, а на внешнего клиента или внутреннего заказчика. В условиях растущей конкуренции компании, ориентированные на клиента, будут иметь больше преимуществ, что делает такие специальности особенно востребованными.

«На сегодняшний день на рынке труда наблюдается тенденция развития клиентократии. Сейчас такие предприятия есть почти во всех отраслях, а потому им все больше будут нужны специалисты, понимающие и разделяющие этот подход. Проанализировав профессиональные стандарты и распространенные должностные инструкции, мы выявили несколько специальностей, которые включают в себя такие пункты как "организационное развитие", "обоснование новых предложений" и прочее, а потому изначально максимально близки к методологии клиентократии. Это в первую очередь направление экономики, маркетинга, менеджмента и инноватики. При обучении в вузе студенты на примерах разных компаний разбирают, как происходит управление сменой организационной структуры и какой можно использовать набор инструментов, чтобы компания стала работать по-новому. И эти знания могут стать для выпускников хорошим конкурентным преимуществом при устройстве на работу в будущем», — рассказала эксперт Роскачества, лидер Центра научных экспертиз компании Beyond Taylor Екатерина Шамаева.

Перед поступлением важно понять свои сильные и слабые стороны. Выбирая учебное заведение и специальность, стоит пройти профориентацию. Это поможет определиться с профессией, которая будет интересна, а выпускник после получения диплома сможет построить хорошую карьеру.

Изучите востребованные профессии. Обратите внимание на специальности, связанные с клиентократией, например, в области маркетинга, управления клиентским опытом, продаж и обслуживания. Специалисты, способные понимать и удовлетворять потребности клиентов, будут особенно востребованы. В современном мире технологии играют важную роль в взаимодействии с клиентами. Знания в областях, связанных с цифровым маркетингом, аналитикой данных и управлением проектами помогут стать конкурентоспособным специалистом.

Также остаются популярными специальности в сфере цифровых технологий, например, IT-специалисты, аналитики данных, UX/UI-дизайнеры, специалисты по кибербезопасности. Такие специалисты постоянно востребованы не только на российском, но и на мировом рынке труда и имеют большие карьерные перспективы.

Кроме того, не теряют популярности и классические профессии — медики, инженеры, специалисты в области финансов. Уникальность этих специальностей заключается в том, что их сложнее всего заменить искусственным интеллектом и цифровыми технологиями.

При выборе учебного заведения следует искать университеты и колледжи, которые предлагают программы, ориентированные на практическое применение знаний. Обратите внимание на наличие стажировок и практик, которые помогут вам получить реальный опыт работы. Рынок труда постоянно меняется, и важно быть готовым к новым вызовам. Необходимо развивать навыки адаптации и готовность к обучению на протяжении всей жизни.

Источник: Псковская Лента Новостей
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