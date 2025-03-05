Общество

Шесть россиян стали миллионерами после розыгрыша лотереи на 8 марта

Всероссийская государственная лотерея «Мечталлион» провела праздничный розыгрыш, приуроченный к 8 марта, в котором главный приз в размере 100 миллионов рублей разделили шесть участников. Таким образом, каждый из них получил по 16,6 миллиона рублей. Розыгрыш проходил в рамках тиража №129, и это уже десятый случай, когда столь крупный суперприз разыгрывался в данной лотерее.

Помимо суперприза, еще 17 человек стали обладателями выигрыша в один миллион рублей. Счастливые билеты были приобретены в Нижнем Новгороде, Калмыкии, Якутии, Краснодарском крае, а также через мобильное приложение лотереи. Участники, выигравшие миллион, сделали покупки в Дагестане, Забайкальском крае, Волгоградской, Кировской, Омской, Тюменской и Свердловской областях, а также онлайн, пишет РИА Новости.

Общий объем выигрышей в тираже составил 285 291 902 рубля, а число выигрышных билетов достигло 1 477 264.