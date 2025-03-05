Общество

Станции сотовой связи появятся в деревне Макарово и Барута Новоржевского округа

Министерство цифрового развития подвело итоги голосования по программе устранения цифрового неравенства. В 2025 году в деревнях Макарово и Барута Новоржевского муниципального округа будут установлены базовые станции сотовой связи, сообщила глава округа Любовь Трифонова в своем Telegram-канале.

Фото: Любовь Трифонова / Telegram-канал

Глава подчеркнула, что только благодаря поддержке местных жителей округ смог реализовать эту возможность.

«Слова благодарности всем, кто поддержал проект и отдал свой голос за эти населенные пункты. Вместе мы можем многое, в том числе сделать нашу Новоржевскую землю еще лучше, комфортнее для проживания!» - заключила Любовь Трифонова.