Общество

Псковская область заняла 55 место по уровню безработицы за 2024 год

Псковская область заняла 55 место во всероссийском рейтинге по уровню безработицы за 2024 год, следует из данных, опубликованных РИА Новости.

Уровень безработицы в 2024 году в Псковской области составил 2,3%. В сравнении с 2023 годом, этот показатель уменьшился на 0,3 пункта. Среднее время поиска работы в 3 квартале 2024 года составило 4,8 месяца.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

7 место - Новгородская область;

11 место - Санкт-Петербург;

34 место - Архангельская область.

36 место - Вологодская область;

49 место - Калининградская область;

60 место - Мурманская область;

65 место - Ленинградская область;

70 место - Ненецкий автономный округ;

73 место - Республика Карелия;

На фоне дефицита кадров в России уже достаточно длительное время прослеживается тенденция снижения уровня безработицы. По итогам четвертого квартала 2024 года уровень безработицы, по данным Росстата, показал очередной рекорд, снизившись до 2,3%, что на 0,6 процентного пункта меньше уровня аналогичного периода прошлого года, а число безработных сократилось на 470 тысяч человек.

В числе основных причин низкой безработицы эксперты выделяют высокие потребности в персонале со стороны предприятий ОПК, спрос в импортозамещающих производствах, демографические проблемы, снижение миграционных потоков.

Лидером рейтинга стала Москва, где уровень безработицы составил 0,9%, что является историческим минимумом. Всего же в десяти регионах уровень безработицы был ниже 1,5%. Помимо Москвы, это Амурская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Калужская область, Новгородская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Свердловская область, Республика Башкортостан и Удмуртская Республика.

Рост безработицы зафиксирован только в Чукотском автономном округе (+0,6 п.п.), Кемеровской области (+0,1 п.п.) и в Республике Хакасия (+0,1 п.п.). В шести субъектах РФ показатель сохранился на прежнем уровне.

Среднее время поиска работы по регионам в третьем квартале 2024 года варьировалось от 11 дней до 12,4 месяцев. Быстрее всех могут найти работу (время поиска менее трех месяцев) жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Астраханской области, Белгородской области, Чукотского автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, Ульяновской области и в Московской области.

Самый длительный срок поиска работы зафиксирован в Еврейской автономной области, где работу придется искать больше года, Республике Хакасия (9 месяцев) и в Забайкальском крае (9 месяцев). Всего же в 17 регионах среднее время поиска работы превышает полгода.