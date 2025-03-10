Общество

Врачи псковской инфекционки пролечили 370 пациентов от гепатита С за три года

Специалисты Псковской областной инфекционной клинической больницы успешно пролечили 370 человек от гепатита С за последние три года, сообщили в Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

Основным методом лечения стали современные противовирусные препараты прямого действия, обеспечивающие высокую эффективность терапии — до 99% случаев полного выздоровления.

Врачи обращают внимание псковичей на то, что передача вируса осуществляется через кровь, и ранняя диагностика и лечение способны полностью избавить организм от вируса.

Пути заражения вирусом гепатита С: