Общество

Полиция проводит операцию для предотвращения вовлечения псковской молодежи в наркобизнес

Первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение - 2025» будут проводить в период с 10 по 19 марта на территории Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Цель операции - профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, предупреждение возникновения причин и условий распространения наркомании, предотвращение незаконного потребления наркотических средств среди несовершеннолетних и молодежи, а также фактов вовлечения их в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

В рамках операции сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области при взаимодействии с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления запланированы мероприятия, направленные на формирование правового сознания и законопослушного поведения, негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, на пропаганду здорового образа жизни.