Трудоустройство ветеранов СВО обсудили в Пскове

Заседание коллегии руководителей территориальных органов федеральных органов государственной власти по вопросу трудоустройства и профессиональной ориентации участников специальной военной операции проходит 11 марта под председательством главного федерального инспектора по Псковской области Александра Хлопкова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Он уточнил, что вопрос социальной адаптации и трудоустройства вернувшихся с СВО граждан важен ещё и для общественной безопасности.
Перед участниками выступила председатель регионального комитета по труду и занятости Алена Трунова, она обратила особое внимание на то, что меры поддержки в трудоустройстве ветеранов уже реализуются в регионе.
На 1 марта 2025 года трудоустроен 271 участник специальной военной операции.
В заседании коллегии принимает участие руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева. Она напомнила, что основной задачей фонда является «построение жизни заново».
Она уточнила, что основной проблемой при трудоустройстве является заработная плата, а также проблемы со здоровьем, из-за которых ветераны СВО не могут вернуться к своей рабочей специальности.
В рамках заседания прозвучали доклады председателя комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Натальи Серебренниковой, заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Натальи Степановой, заместителя председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяны Николаевой.