Общество

Трудоустройство ветеранов СВО обсудили в Пскове

Заседание коллегии руководителей территориальных органов федеральных органов государственной власти по вопросу трудоустройства и профессиональной ориентации участников специальной военной операции проходит 11 марта под председательством главного федерального инспектора по Псковской области Александра Хлопкова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Вопрос комплексный. У всех ветеранов разные ситуации. Кто-то был призван или заключил контракт, имеет текущее место работы и с удовольствием вернется на свое рабочее место. Кто-то за время службы принял решение изменить рабочую профессию, кто-то не имеет четкого понимания, что будет дальше в профессиональной деятельности. Для таких людей потребуется профессиональная ориентация, обучение, стажировки и трудоустройство. Эффективность реализации этих мероприятий имеет огромное значение», — сказал Александр Хлопков.

Он уточнил, что вопрос социальной адаптации и трудоустройства вернувшихся с СВО граждан важен ещё и для общественной безопасности.

Перед участниками выступила председатель регионального комитета по труду и занятости Алена Трунова, она обратила особое внимание на то, что меры поддержки в трудоустройстве ветеранов уже реализуются в регионе.

«В 2024 и текущем годах органами службы занятости участникам СВО оказано более 165 государственных услуг, в том числе содействие в поиске подходящей работы, психологическая поддержка, социальная адаптация, переобучение», — сказала она.

На 1 марта 2025 года трудоустроен 271 участник специальной военной операции.

В заседании коллегии принимает участие руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева. Она напомнила, что основной задачей фонда является «построение жизни заново».

«В филиале фонда на индивидуальном комплексном социальном сопровождении находятся 323 участника специальной военной операции. Филиалом фонда оказано содействие по трудоустройству 198 ветеранам СВО, в том числе 28 – с инвалидностью. 15 человек на сегодняшний день получают образование. За два года на базе филиала фонда дистанционную оценку для прохождения отбора на обучение в рамках федеральной программы "Время героев" прошли 40 ветеранов специальной военной операции», — рассказала Надежда Васильева.

Она уточнила, что основной проблемой при трудоустройстве является заработная плата, а также проблемы со здоровьем, из-за которых ветераны СВО не могут вернуться к своей рабочей специальности.

В рамках заседания прозвучали доклады председателя комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Натальи Серебренниковой, заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Натальи Степановой, заместителя председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяны Николаевой.