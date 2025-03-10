Общество

Одиннадцатиклассник из Новосокольников стал призером олимпиады по программированию

Учащийся 11 класса средней общеобразовательной школы города Новосокольники Артем Мусатенко стал призером первой в России олимпиады по промышленной разработке PROD среди школьников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В олимпиаде приняли участие более 4 тысяч старшеклассников из всех регионов России, а также из Республики Беларусь и еще 22-х стран, в том числе Великобритании, Германии, Франции, Канады, Китая и Перу. В финале в Москве встретились 235 старшеклассников из 49 регионов России и Республики Беларусь.

В заключительном этапе олимпиады участники работали в командах под руководством экспертов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», одного из российских банков и Центрального университета. На протяжении пяти дней команды соревновались в разработке полноценных ИТ-продуктов. В их числе: платформа для проведения соревнований по анализу данных; сервис для обмена книгами; проект по созданию программ лояльности для партнеров банка; платформа для поиска менторов; сервис для подбора фильмов; сервис для бронирования коворкингов.

Победителями олимпиады PROD в этом году стали 17 талантливых школьников из России и Беларуси. Они получили грант 100% на обучение в Центральном университете, скидку до 90% на совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центрального университета, а также возможность пройти упрощенный отбор на стажировку в одном из банков.

Промышленное программирование — это разработка программного обеспечения, применяемого в реальных бизнес-процессах в стартапах и ИТ-компаниях. PROD — первая и единственная в стране практико-ориентированная олимпиада, где школьники знакомятся с созданием ИТ-систем, автоматизацией процессов и разработкой приложений, которые помогают компаниям повышать эффективность и сокращать затраты.