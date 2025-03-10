Общество

Всемирный день против кибер-цензуры отмечают 12 марта

12 марта отмечается Всемирный день против киберцензуры. Этот праздник был учреждён рядом международных общественных организаций.

Проблема свободы распространения информации и попыток её ограничения является актуальной и спорной темой в современном обществе. Информация всегда была важным аспектом человеческой жизни, и доступ к ней является предметом вожделения для большинства людей.

С развитием представлений о свободе и правах человека возник вопрос о праве на информацию и её распространение. Однако уже тогда для некоторых групп общества, а именно для властных структур и основополагающих систем, обеспечивающих функционирование государства, свободное распространение информации не всегда было возможным.

Абсолютная свобода может привести к хаосу, так как неограниченные права могут стать причиной противоречий и дезорганизации. Поэтому свобода всегда ограничена определёнными правилами и нормами.

Сознательное ограничение свободы и прав человека было определяющим моментом в появлении государственности. Законы стали рамками для человека и общества. Возник вопрос о том, кто создаёт эти законы. Легитимность законодательной власти, предоставленная избирателями, не является гарантией легитимности правовых актов.

В настоящее время только такая форма развития государства и общества существует и функционирует. Авторитарный, тоталитарный режимы, абсолютная монархия, военная диктатура — все эти режимы решают вопросы свободы единолично или ограниченным кругом лиц.

Каждый режим по-разному относился к свободе и праву на владение информацией. Для властных структур основным поводом ограничения информационного пространства были и остаются стремления обезопасить существующий государственный строй, власть и государственную идеологию.

Для современных демократических режимов ограничения в области распространения информации вводятся с целью поддержания общественной безопасности, предотвращения экстремизма и терроризма.

Существует понятие информационной этики, связанное с представлениями общества о морали. Определённая информация может оказать негативное влияние на неразвитое или неустойчивое сознание детей и подростков. Поэтому существуют определённые возрастные ограничения на ту или иную информацию, пишет calend.ru.

Средствами распространения информации являются печатные, телевизионные и электронные СМИ. Цензура присутствовала в них и раньше, но киберпространство долгое время оставалось полем практически «абсолютной свободы». Здесь можно было найти информацию, которая могла идти вразрез с государственной.

С распространением Интернета появилось понятие киберцензуры, когда под контроль государства попали многие веб-сайты, а в ряде стран вся информация на стыке с внутренними интернет-сетями проходит контроль.

Именно против киберцензуры выступили представители международной общественности, учредив 12 марта Всемирный день против киберцензуры.

Активисты движения рассматривают тотальный контроль за пользователями сетей, веб-сайтами и блогами правозащитников как открытое давление на правовое общество и существующие свободы.