Сергей Вострецов: Звонки от начальства в нерабочее время — это несоблюдение ТК РФ

Звонки от начальства в нерабочее время являются прямым нарушением трудового законодательства. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, время отдыха — это период, когда работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и вправе распоряжаться им по своему усмотрению. К видам отдыха относятся перерывы в течение рабочего дня, ежедневный (междусменный) отдых, выходные дни, нерабочие праздничные дни и отпуск. Закон четко устанавливает, что в течение этого времени и этих периодов работодатель не имеет права требовать от сотрудника выполнения рабочих функций.
Нарушение режима труда и отдыха может иметь серьёзные последствия для работодателя. Звонки или сообщения в нерабочее время могут стать основанием для обращения в трудовую инспекцию или суд. Работник в таких случаях имеет право требовать компенсации как материального, так и морального ущерба. Международный опыт подтверждает важность защиты права на отдых. Например, в Португалии действует закон, запрещающий работодателям связываться с сотрудниками вне рабочего времени, а нарушение этого правила влечёт штрафы. В Австралии законодательно закреплено право работников игнорировать необоснованные звонки, письма или сообщения от начальства в нерабочее время.
«Профсоюзы СОЦПРОФ призывают работников быть осведомлёнными о своих правах и не бояться противостоять нарушениям со стороны работодателей. В случаях систематического давления со стороны начальства рекомендуется фиксировать факты нарушений и обращаться в трудовую инспекцию или суд. Защита права на отдых — это не просто формальность, а важный элемент обеспечения здоровья, продуктивности и качества жизни работников», - дополнил лидер СОЦПРОФ.