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Сергей Вострецов: Звонки от начальства в нерабочее время — это несоблюдение ТК РФ

Звонки от начальства в нерабочее время являются прямым нарушением трудового законодательства. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

«В современном мире, где технологии обеспечивают постоянную доступность, грань между рабочим временем и личной жизнью становится всё более размытой. Работодатели нередко звонят или пишут сотрудникам в нерабочее время, требуя выполнения задач или ответа на вопросы. Это нарушает баланс между трудом и отдыхом, негативно сказываясь на здоровье и благополучии работников. Профсоюзы СОЦПРОФ активно выступают за защиту прав сотрудников на отдых и недопущение вмешательства начальства в их личное время», - отметил Сергей Вострецов.

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, время отдыха — это период, когда работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и вправе распоряжаться им по своему усмотрению. К видам отдыха относятся перерывы в течение рабочего дня, ежедневный (междусменный) отдых, выходные дни, нерабочие праздничные дни и отпуск. Закон четко устанавливает, что в течение этого времени и этих периодов работодатель не имеет права требовать от сотрудника выполнения рабочих функций.

«Роструд неоднократно подчеркивал: работник вправе не отвечать на звонки или сообщения начальника в нерабочее время, а попытки работодателя навязать обратное являются нарушением законодательства», - добавил Сергей Вострецов.

Нарушение режима труда и отдыха может иметь серьёзные последствия для работодателя. Звонки или сообщения в нерабочее время могут стать основанием для обращения в трудовую инспекцию или суд. Работник в таких случаях имеет право требовать компенсации как материального, так и морального ущерба. Международный опыт подтверждает важность защиты права на отдых. Например, в Португалии действует закон, запрещающий работодателям связываться с сотрудниками вне рабочего времени, а нарушение этого правила влечёт штрафы. В Австралии законодательно закреплено право работников игнорировать необоснованные звонки, письма или сообщения от начальства в нерабочее время.

«Работники должны знать свои права и уметь их отстаивать. Звонки от начальства в нерабочее время — это не просто нарушение личных границ, но и прямое несоблюдение трудового законодательства. СОЦПРОФ будет продолжать защищать интересы трудящихся, чтобы каждый мог полноценно отдыхать и восстанавливаться после рабочего дня», - подчеркнул Сергей Вострецов.

«Профсоюзы СОЦПРОФ призывают работников быть осведомлёнными о своих правах и не бояться противостоять нарушениям со стороны работодателей. В случаях систематического давления со стороны начальства рекомендуется фиксировать факты нарушений и обращаться в трудовую инспекцию или суд. Защита права на отдых — это не просто формальность, а важный элемент обеспечения здоровья, продуктивности и качества жизни работников», - дополнил лидер СОЦПРОФ.