Общество

Умер заместитель главного врача бежаницкой больницы Илья Рудометов

Умер заместитель главного врача, врач-инфекционист Бежаницкой межрайонной больницы Илья Рудометов, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

«44 года Илья Геннадьевич посвятил медицине, 39 из которых работал в Бежаницах. Илья Геннадьевич был не только выдающимся врачом, но и преданным другом. Его любовь к медицине и готовность помогать другим были вдохновением для всех вокруг», - отметили в комитете.

С 1986 года Илья Рудометов работал на руководящих должностях в качестве заведующего детским, инфекционным отделением и заведующего поликлиникой. С 1990 года и до последнего времени являлся заместителем главного врача.

«Его профессионализм, преданность и доброта останутся в наших сердцах навсегда», - выразили соболезнования в комитете.

Прощание состоится 14 марта года в 10:00 в часовне Тихвинской иконы Божией Матери по адресу: поселок Бежаницы, улица Советская, 66.