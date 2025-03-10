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Владимир Кузь: Нужно развивать науку в регионах, чтобы молодежь училась и работала дома

Нужно развивать науку в регионах, чтобы молодые люди получали высшее образование и трудоустраивались на родине. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал депутат Псковского областного Собрания по округу №7 (Псковский и Гдовский районы) Владимир Кузь, комментируя предложение председателя Совета Федерации (СФ) Валентины Матвиенко сократить прием в столичные вузы студентов из регионов.

«С одной стороны, это неплохое предложение, — отметил депутат. — Нужно развивать науку в регионах, чтобы больше студентов, живущих, например, в нашей области, оставались учиться и работали дома».

Владимир Кузь подчеркнул важность повышения качества образования в регионах, утверждая, что выпускники, получившие образование на своей территории, скорее всего, останутся там и внесут вклад в развитие местного сообщества.

На вопрос о возможных рисках оттока талантливых школьников в зарубежные учебные заведения, такие как университеты Беларуси, Владимир Кузь ответил: «Я не думаю, что будет массовый отток за рубеж. Сейчас мы видим, что не всё, что предлагается за границей, является лучшим вариантом. Многие уже пострадали из-за этого».

Депутат также напомнил о словах президента России, который призывает молодых людей жить и приносить пользу там, где они родились.

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Напомним, председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко призвала сократить прием в столичные вузы – Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. По ее мнению, университеты столичных городов собирают студентов «со всей страны», увеличивая прием на платные места. Такие вузы «начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны в таком количестве рынку труда», добавила она.