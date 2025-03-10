Общество

Победителю регионального этапа чемпионата «Профессионалы» предложили работу в компании Росатом

Трудоустройство выпускников и возможности построения успешной карьеры на псковских предприятиях обсудили в Псковском агротехническом колледже, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Встреча руководства агроколледжа, студенческого сообщества и представителей организаций-работодателей состоялась в рамках регионального этапа конкурса «Профессионалы», который сейчас проходит в Псковской области. Речь шла о востребованных в регионе инженерно-технических специальностях, о привлечении работодателями в свои компании молодых и перспективных специалистов.

«Талантливых и успешных студентов работодатели отбирают уже во время учебы. Выпускники агроколледжа востребованы в региональных компаниях среди которых – ООО «СКТ Групп», Псковский филиал ПАО «Россети Северо-Запад», Псковский хлебокомбинат, Россельхозбанк и другие. А конкурс «Профессионалы» - отличная возможность показать себя не только на региональном, но и на федеральном уровне», – сообщил директор Псковского агротехнического колледжа Сергей Янкин.

К примеру, победитель областного этапа чемпионата «Профессионалы» 2024 года, призер VI Республиканского региональный этапа конкурса профессионального мастерства в Витебске Даниил Никитин получил предложении о трудоустройстве от Государственной корпорации «Росатом».

В Псковской области чемпионат «Профессионалы» проходит на 32 площадках по 34 компетенциям в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года вошел в новый президентский национальный проект «Молодежь и дети».