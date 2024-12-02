Общество

Вечный огонь оборудуют на воинском мемориале в деревне Ершово Псковского района

В год 80-летия Великой Победы на воинском мемориале в деревне Ершово Псковского района будет оборудован Вечный огонь. Об этом глава района Наталья Федорова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Вместе с генеральным директором «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антоном Дымовым и его советником Арменом Мнацаканяном глава района в ходе рабочего выезда на место оценила техническую возможность подвода трубопроводного газа.

«Специалисты проработали вопросы и приняли решение об установки Вечного огня. Мемориал в Ершово, где вместе со своими боевыми товарищами-освободителями Псковского района от немецко-фашистских захватчиков упокоен Герой Советского Союза Илья Коровин, является одним из крупнейших братских захоронений на территории нашего муниципалитета. Здесь нашли свой последний покой 3540 воинов Красной армии. В следующем году на братском захоронении, где покоятся останки как солдат действующей армии, так и мирных жителей, планируем благоустройство», – рассказала Наталья Федорова.

Работы по установке необходимого оборудования и подведению к нему трубопроводного газа «Газпром газораспределение Псков» выполнит в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память» в год 80-летия Великой Победы.