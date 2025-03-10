Штрафы за выход на лед предлагают увеличить в Псковской области

Штрафы за неправомерный выход на лед предлагают увеличить в Псковской области, с таким предложением выступили главы муниципалитетов во время внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
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Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин призвал провести в Гдовском, Псковском и Невельском муниципальных образованиях межведомственное взаимодействие со всем силовым блоком по вопросу неправомерного поведения граждан и составления протоколов об административном правонарушении требует отработки. «После этот опыт распространим на всю область», - заключил он.