Общество

Штрафы за выход на лед предлагают увеличить в Псковской области

Штрафы за неправомерный выход на лед предлагают увеличить в Псковской области, с таким предложением выступили главы муниципалитетов во время внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Предлагаем рассмотреть возможность увеличения штрафов, потому что две тысячи для таких экстремалов - это маленькая сумма. Поэтому, если есть возможность, предлагаем внести изменения в закон об увеличении штрафных санкций», - сказала глава Псковского района Наталья Федорова.

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Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин призвал провести в Гдовском, Псковском и Невельском муниципальных образованиях межведомственное взаимодействие со всем силовым блоком по вопросу неправомерного поведения граждан и составления протоколов об административном правонарушении требует отработки. «После этот опыт распространим на всю область», - заключил он.