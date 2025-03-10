Общество

«Зверьё моё»: Социально-ориентированное собаководство. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию нового выпуска программы «Зверьё моё», который вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 13 марта.

На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришли известный псковский кинолог, педагог-организатор школы №11, на базе которой работает кружок юных кинологов, руководитель секции «Счастливые пёсы» Елена Балыкова и учащаяся 9В, волонтёр Елена Селезнёва. В студии также поприсутствовали их четвероногие спутники Чудо и Гоша.

Гостьи рассказали, что подразумевает социально-ориентированное собаководство. Почему не каждая обученная собака является безопасной? В чём разница между дрессировкой и воспитанием? Чем занимаются школьники в кружке «Юный кинолог»? Кто туда может записаться, и обязательно ли для этого иметь питомца? Как замотивировать четвероногого друга работать? Где можно посмотреть выступления обученных животных?