Общество

Без самолечения: какие лекарства для животных теперь продают по рецепту

Ветеринарные препараты с недавних пор назначают и отпускают по новым правилам, ряд позиций нельзя купить без рецепта врача. Речь идёт о некоторых антибиотиках, гормонах, опиоидах и других сильнодействующих веществах. Однако владельцы четвероногих опасаются, что даже для приобретения обычной глистогонки, капель от блох или вакцин теперь нужно посещать клинику, а стоит это недёшево и требует временных затрат.

Псковская Лента Новостей выяснила, какие лекарства стали рецептурными, кому требуется назначение для покупки противопаразитарных средств, каким образом нововведения могут сказаться на благосостоянии ответственных хозяев и здоровье их питомцев, и что об этом думают ветеринары.

Обработки одинаковые, упаковки разные

С 1 марта 2025 года в России вступил в силу новый порядок отпуска ветеринарных препаратов. Согласно приказу Минсельхоза №776, антибактериальные, антимикробные и гормональные средства, а также лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества, должны отпускаться исключительно по назначению врача. К примеру, в список рецептурных вошли препараты, в которых содержатся левомитицин, оксациллин, амоксициллин, стрептоцид, тетрациклин (антибактериальные), окситоцин, прогестерон (гормоны). Рецепт потребуется на некоторые адреноблокаторы, седативные средства, нейролептики, анальгетики, анестетики.

В списке противопаразитарных, которые нельзя купить без соответствующей бумаги от ветеринара, оказались группы лекарств с празиквантелом, орнидазолом, дорамектином и прочими составляющими, с полными перечнем которых можно ознакомиться в приказе Минсельхоза. Важно понимать, что ограничения на средства от паразитов распространяются только на лечение сельскохозяйственных животных.

«Рецепты на противопаразитарные препараты для мелких домашних (кошки, собаки) не нужны, только для сельскохозяйственных животных», - заверил руководитель комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов. Вакцины тоже остаются в свободном доступе, отдельных назначений для их покупки оформлять не придётся.

Также Валерий Удалов развеял опасения владельцев кошек и собак относительно того, что им не продадут нужные средства от паразитов в случае возникновения подозрений, что те предназначены для сельхозживотных. Специалист пояснил, что лечебные свойства и препараты для обработок обычно одинаковые для всех, но упаковки разные, а дозировки для различных видов животных сильно отличаются, как и объёмы приобретения. К примеру, те, кто содержит крупный рогатый скот, закупают средства в больших объемах, сразу для массового применения. Для домашних животных в продаже есть небольшие упаковки с минимальным количеством препарата. Тем, кто покупает лекарства для большого количества питомцев, в том числе в приюты и питомники, тоже переживать не стоит: в таких случаях все четвероногие, как правило, учтены, и доказать их наличие не составит труда. К тому же, такие организации тесно взаимодействуют с ветврачами, поэтому проблем возникнуть не должно, считает председатель профильного комитета.

Едва ли что-то изменится и для жителей сельских территорий, которые содержат сельхозживотных. Все они подлежат учёту и периодически наблюдаются у специалистов, которые по мере необходимости могут выписать нужный препарат, либо продлить действие рецепта, в том числе в электронном виде.

Отметим, в соответствии с новыми правилами при назначении того или иного лекарства специалист должен прописать инструкцию по применению и выдать бумажный, либо электронный рецепт. В первом случае его потребуется оформить в трёх экземплярах (для ветеринара, владельца или представителя владельца животного и ветаптеки) и внести в журнал учёта, во втором — зарегистрировать в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии «ВетИС» – «Гален». В ней будут храниться все данные, доступные в том числе фармацевтам, которые смогут проверить подлинность назначения перед продажей.

«Всё будет работать в связке ветврач-ветапетка. Для всех нас это дело новое, отработанной схемы пока нет. Поначалу, как всегда, тяжело, любая государственная информационная система первый раз заполняется сложно, часто с ошибками, но нам Россельхознадзор даёт на это время, не проводит контрольно-надзорные мероприятия в начале пути, никого не наказывает. База нарабатывается, будем планомерно её запускать. Потом всё наладится, появится опыт», - уверен Валерий Удалов.

Он заметил, что раньше ветрецептов фактически не было, всё выписывали в свободной форме. Теперь она четко регламентирована. Данные правила распространяются не только на ветеринаров, выдающих назначения частным владельцам, но и сотрудников крупных хозяйств, птицефабрик, свинокомплексов — все препараты животным теперь только по рецепту.

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области подчеркнул, что новшества в первую очередь направлены на борьбу с резистентностью (развитием устойчивости) к лекарствам. «Наш иммунитет очень плохо справляется с различными заболеваниями, что связано в том числе с бесконтрольным приемом антибиотиков. Они могут быть еще и в молоке, в мясе, это всё должно быть под контролем. Все обеспокоены ситуацией, в том числе на уровне правительства, нужно исключить бесконтрольное использование этих препаратов, а также нейролептиков, психотропных, наркотических веществ», - пояснил он.

Большая ответственность

Очевидно, что нововведения усложнят деятельность ветеринаров, которым придется постигать нюансы работы в новой электронной системе, либо тратить время на заполнение бумажных носителей. В специализированных сообществах в соцсетях кипят обсуждения, вопросов пока очень много.

«Я не знаю, чем руководствовался Минсельхоз, и зачем всё это нужно. Плюсов я не нахожу ни одного, как врач, для себя я вижу только сложности и дополнительную работу, которая лично мне не нужна. Также вижу трудности в части закупа препаратов в связи с «Честным знаком» и отчетностью по оборотам. Для врачей всё это лишние хлопоты, а для владельцев мало что изменится», - заявила псковский ветеринарный врач общей практики Екатерина Дубик.

Она признала, что для антибиотиков рецепты необходимы, так как владельцы часто сами «назначают» и покупают своим питомцам сильнодействующие препараты, что неизбежно приводит к резистентности. «Бездумное назначение антибактериальных препаратов приведет к ещё большему развитию заболеваний и появлению новых суперинфекций, нечувствительных к антибиотикам. В итоге мы столкнемся с тем, что появятся бактерии, с которыми не сможем справиться не только в ветеринарии, но в медицине в целом, просто из-за того, что все сами себе назначают лекарства», - озвучила опасения специалист.

Однако, по её мнению, нововведения едва ли сильно повлияют на ситуацию с самолечением. «Если владельцы очень захотят, они найдут возможность полечить животных. Будут найдены альтернативные препараты, что-то есть в медицинской аптечке, достанут из закромов своих. В общем, если владелец хочет, он придумает, как навредить своему животному даже с наличием сложностей с получением рецептов», - уверена Екатерина Дубик.

Она подчеркнула: животное — это не только большая ответственность, но и дополнительная финансовая нагрузка. Заводя питомца, нужно понимать, что он может заболеть, кроме того, нужны определенные профилактические мероприятия, осмотры, диспансеризация. Всё это, к сожалению, стоит денег, причём немалых. Поэтому перед тем, как завести животное, нужно закладывать в свой бюджет расходы на него. Ветеринар заметила, что владельцы, не имеющие финансовой возможности прийти на прием к врачу, зачастую начинают придумывать болячки, «гуглить» и заниматься самолечением. Впоследствии «залеченное» животное всё-таки приходит к ветеринару, и ему может потребоваться гораздо более дорогостоящая помощь, нежели в случае, если бы владелец обратился сразу. Относительно волонтёров «на опыте», которые занимаются самостоятельным лечением, Екатерина Дубик уточнила: все они дружат с ветеринарными клиниками, отдельными специалистами, и найти выход для приобретения рецептов для них не составит труда.

В соответствии с приказом Минсельхоза рецепты будут действительны в течение 30 дней, также специалист может продлить действие назначения до года - если заболевание перешло в хроническую форму. Ещё одно важное изменение - отдельный рецепт для каждого препарата. Даже если врач назначает несколько лекарств одновременно, для каждого из них потребуется отдельная бумага.

Отпуск ветпрепаратов без рецепта будет считаться нарушением лицензионных требований. За это предусмотрены штрафы: для граждан — до 2 тыс. рублей, для должностных лиц — до 4 тыс. рублей, для юрлиц — до 40 тыс. рублей.

Раньше было достаточно выписать ветеринарные препараты на одном листе назначения с печатью, там же указывались рекомендации, напомнила Екатерина Дубик. «Как будет сейчас, не знаю, ещё очень мало времени прошло. Лично я пока не успела ощутить весь ужас бюрократии, но думаю, что в скором времени ещё столкнусь со всеми этими моментами. Посмотрим», - добавила ветеринар.

Отсрочка пандемиям

Рецепты на антибиотики — очень хорошая идея, считает её коллега, псковский ветеринарный врач-травматолог, хирург, эндоскопист Иван Никифоров.

«К сожалению, существует привыкаемость микроорганизмов к антимикробным средствам, и появление в различных уголках мира различных супербактерий, устойчивых к антибиотикам, наглядное этому доказательство. 16 лет назад, когда я брал на посев микроорганизмы с полостей ран или с мочевого пузыря, с кишечника, подчас против них действовали самые простые, самые доступные антибиотики. Сейчас чаще всего действующим препаратом оказывается либо сложный антибиотик, иногда даже группы резерва, либо выбор препарата сильно сужен. Мы общаемся со своими питомцами физически и передаём друг другу различные микроорганизмы, поэтому если будет меньше бесконтрольных применений препаратов, думаю, это хоть на какое-то время даст отсрочку различным пандемиям. Если взять противопаразитарные препараты, тут мы видим ту же тенденцию, хотя и не такую глобальную, как с антибиотиками, поэтому с данной точки зрения рецепты — благо», - отметил специалист.

Он добавил, что на данный момент в Пскове есть ветеринарные клиники разной ценовой категории, и хотя бы осмотр вполне доступен. Если учесть мировую практику, в России установлены доступные цены на ветеринарные услуги - всё познаётся в сравнении, обратил внимание наш собеседник.

По его словам, у волонтёров, которые помогают животным, ввиду массовости этой помощи, действительно есть определенные сложности, им очень трудно без поддержки других людей. Непросто и владельцам сельскохозяйствнных животных, которые живут в отдалённых районах, в деревнях, где рядом нет ветеринаров.

«Для выписки этих рецептов придётся ехать в районную станцию или в ближайший город. Ветаптек, которые продают нужные препараты, в сельской местности тоже нет, придётся ехать в ближайший населенный пункт», - констатировал Иван Никифоров.

Для ветеринарных врачей он сложностей не видит: рецепты выписывали и раньше. Эксперт подчеркнул, что все, кто продаёт лекарства и выдаёт назначения, должны иметь ветеринарное образование.

«Думаю, система выписки рецептов со временем усовершенствуется, программу доработают, а бюрократия оптимизируется, и аптекам, клиникам не придётся заводить отдельную комнату для бумаг. Все мы не родились с градусником и фонендоскопом, поэтому обязательно и с этим справимся, какие-то шероховатости наверняка со временем поправят по просьбам трудящихся», - с оптимизмом смотрит в будущее ветеринар.

Не колоть абы что

Владельцы домашних животных, особенно те, на попечении которых находится много четвероногих, относятся к новшествам по-разному. Многие согласны, что ограничения необходимы в отношении сельхозживотных, которых часто пичкают антибиотиками. Но в части домашних необходимость рецептурных назначений вызывает сомнения.

«Я отрицательно отношусь к этому. Услуги ветеринарных врачей стоят, как крыло самолета, так и еще плюс за каждой ерундой, за каждым препаратом, который мне нужен для лечения или профилактики того или иного заболевания, придется бегать к ветеринару. На это часто физически нет времени, везде очереди, даже если по записи. Это отнимает и средства, и время», - озвучила свою точку зрения владелица псковского питомника собак азиатских пород Татьяна Раскатова.

Она подчеркнула, что все заводчики умеют считать деньги и лишние препараты для своих любимцев покупать не станут. Многие советуются по телефону между собой, удаленно общаются с ветеринарами. У каждого заводчика есть свой ветврач, который не всегда находится в городе нахождения питомника, порой речь идет о тысячах километров.

«Каким образом будет происходить выписка рецепта? Ради чего и почему это делается? Какая цель преследуется для выписки рецептурных ветеринарных препаратов, таких как нитокс, тилозин, которые мы не часто, но все-таки используем для лечения разных заболеваний? Абы что колоть ни себе, ни собакам мы не будем, мы имеем некий опыт», - негодует заводчица.

Отчасти согласна с введением рецептов дипломированный фелинолог, владелица псковского питомника мейн-кунов и гибридных пород кошек Екатерина Григорьева. Она отрицательно относится к самолечению питомцев и считает правильным, что некоторые серьезные препараты, в том числе для анестезии, теперь сможет приобрести не каждый.

«В списке рецептурных очень много антибиотиков, их нужно использовать крайне осторожно. Самолечение может усугубить состояние до критического. Многие даже не в курсе: то, что подходит для лечения собак, может убить кошку. Остальные препараты из списка серьезные, не знаю, к каким последствиям может привести самостоятельное назначение, тем более если оно сделано людьми без ветеринарного образования», - подчеркнула эксперт.

Она предположила, что те, кто не имел финансовой возможности обратиться в клинику до 1 марта, скорее всего, даже не заметят изменений. А, те, кто лечит самостоятельно и точно знает, от чего, а не методом «тыка», умеют рассчитывать дозировку, будут в ряде случаев использовать аналогичные препараты для людей.

«Какие-то легкие расстройства ЖКТ, царапины... В клинику не побежишь, тут, конечно, можно справиться самому, обойтись полисорбом, левомеколевой мазью из аптеки для людей. А там, где для лечения требуются применение трамадола, гормонов, стероидов, - тут уже всё очень серьезно», - добавила фелинолог.

Она констатировала, что у многих приютов и заводчиков, которые содержат приличное количество животных, в основном, есть свои врачи и клиника, где животные регулярно наблюдаются, прививаются. Обычно имеется аптечка экстренной помощи, особенно в случае проживания вдали от города. «Касаемо наших животных, у нас всегда при необходимости есть возможность вызвать нашего постоянного врача или записаться в клинику, не думаю, что у нас возникнет проблема с назначением лечения и рецептом при необходимости», - уточнила Екатерина Григорьева.

При этом она допускает, что новшества могут сказаться на стоимости ветпрепаратов, которые и без того сильно подорожали, особенно импортные. Отечественные аналоги появились, некоторые, по наблюдениям заводчицы, довольно неплохие. Но многое зависит от заболевания животного, и некоторые средства заменить попросту невозможно. Ряд владельцев вынуждены приобретать необходимое по заоблачным ценам.

Неизвестно, чем закончится

Вкупе со стоимостью лекарств необходимость ходить в ветклиники за рецептами может существенно усложнить жизнь зоозащитников. Многие из них имеют солидный опыт в выхаживании бездомных животных, неплохо разбираются в препаратах, но будут вынуждены тратить время, силы и деньги на дополнительные походы к врачам. С учётом того, что приюты и пункты передержки содержатся силами неравнодушных граждан, это сильно ударит по карману волонтёров, что в конечном итоге может отрицательно сказаться на здоровье их подопечных.

«К сожалению, наши чиновники, беря опыт продвинутых в этом направлении стран, не учитывают наш местный менталитет и возможности людей. С одной стороны, привести в порядок применение некоторых сложных препаратов, которые дают осложнения от самостоятельного приёма, - верное решение. С другой стороны, совершенно не берется во внимание материальное состояние населения и физическая возможность посещения ветеринара», - прокомментировала председатель Псковской областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова.

Она подчеркнула, что большинство зооволонтеров прекрасно разбираются с обычными болезнями животных, так как имеют огромный опыт их лечения. При необходимости используются стандартные схемы, проверенные лекарства. «Все эти люди (в частных приютах, где нет своих ветеринаров, но есть громаднейший опыт по лечению) теперь обречены тратить свое драгоценное время и деньги на то, что и так им известно, чтобы получить заветный рецепт. Это катастрофа для нищих приютов. А бабушки, у которых стаи подобранных кошек, начнут по-старинке лечить ринотрахеит заваркой от чая… Вспышка, волна больных животных неизбежна», - высказала опасения зоозащитница.

Она констатировала, что любое изменение в какой-то налаженной жизни ведет к миникатастрофам. Нужно подстраиваться, переучиваться, приспосабливаться, ждать. Это всегда тяжело, и в эти моменты могут происходить всякие непредвиденные сложные ситуации.

Нововведения по большей части коснутся владельцев сельскохозяйственных животных и домашних, которые содержатся в небольшом количестве, считает псковский зооволонтёр и собаковод Анна Суворова. По ее мнению, крупным фермерам, как и пунктам передержки бездомных четвероногих не составит труда приобрести лекарства, так как они постоянно взаимодействуют с ветеринарами, многие имеют свои выходы на крупных поставщиков препаратов. Чего нельзя сказать о бабушках, которые держат дома несколько кур, корову и пару коз, а также хозяев одной-двух-трех собак/кошек.

Волонтёр заметила, что наибольшим спросом у населения пользуются как раз антибиотики, широкий спектр которых вошел в список рецептурных. По ее словам, сейчас на рынке представлена масса препаратов данной группы, в том числе отечественные и весьма неплохие. Они применяются в разных случаях, и многие владельцы хорошо знают, какие препараты требуются их питомцам.

«Надо тебе купить какой-нибудь амоксициклин, «Кладакс» или «Синулокс», но ты уже не сможешь этого сделать без визита к ветеринару. А цены на прием врача сейчас очень кусаются, да и попадёшь не сразу. Ты прекрасно видишь, что происходит с собакой или котом, например, идиопатический цистит — владельцы, которые уже сталкивались с этим, понимают, чем лечить питомца. И если раньше можно было купить препарат сразу и начать лечение с первых дней, то теперь надо записываться к врачу, ждать приема — не факт, что это будет сегодня или даже завтра. Бедный кот всё это время будет мучиться, болезнь затянется и неизвестно, чем закончится для животного», - перечислила Анна Суворова аргументы со знаком «минус».

Она не отрицает, что введение рецептов позволит исключить случаи самолечения, которое может навредить. Однако есть риск, что те, кто безответственно относится к своим животным и ранее не ходил к врачу, покупал препараты самостоятельно, сейчас и вовсе не пойдут и перестанут что-либо делать для оказания помощи питомцам.

Очередное новшество, как обычно, оказалось палкой о двух концах. С одной стороны, рецепты действительно необходимы, чтобы животные получали только те препараты, в которых нуждаются. С другой — не каждый теперь сможет купить их по причине нехватки денег на ветеринара, либо время будет упущено. Хочется верить, что все перемены к лучшему, и здоровью четвероногих ничто не угрожает. Но в некоторых случаях, видимо, придётся уповать на лояльность фармацевтов, которые сжалятся над больным питомцем и продадут его хозяину рецептурное лекарство «за красивые глаза», как это часто происходит в обычных аптеках.

Ульяна Лаблюк