Общество

Сквер благоустроят напротив автовокзала в Острове

На благоустройство сквера в Острове напротив дома №14 по улице Пригородной могут выделить 7 218 741 рубль, следует из документов, опубликованных в единой информационной системе в сфере госзакупок.

Для дорожного покрытия будет использоваться плитка с высокой износостойкостью и антискользящей поверхностью. Бортовой камень должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ и иметь превышение над уровнем проезжей части не менее 150 мм. Установку бордюров выполнят в уровень брусчатки.

На месте проведут разборку деревянных заборов, корчевку кустарника и мелколесья. Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток выполнят на основе резиновой крошки. По всему скверу установят новые скамейки и урны, а также детскую площадку.

В числе прочих работ подрядчик должен будет выполнить озеленение сквера и высадить 20 берез. Установят новое освещение.

Подрядчика для выполнения работ определят 20 марта. Все работы планируется выполнить до 15 июля текущего года.