Общество

Александр Козловский вручил две медали 80-летия Победы в Красногородском округе

Юбилейную медаль к 80-летию Великой Победы вручили ветерану Ирине Виноградовой и малолетней узнице концлагеря Клавдии Бочковой в Красногородском муниципальном округе, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Сегодня вместе с главой Красногородского муниципального округа Валентиной Понизовской вручили медали к 80-летию Великой Победы. С глубоким уважением и почтением мы передали юбилейные награды ветерану Ирине Трифоновне Виноградовой», - отметил Александр Козловский.

Также медаль вручили малолетней узнице концлагеря Клавдии Бочковой.

«От всей души желаю Ирине Трифоновне и Клавдии Григорьевне крепкого здоровья, душевного тепла, заботы близких и долгих лет жизни. Пусть каждый день приносит им радость и вдохновение, а их подвиг навсегда останется в памяти благодарных потомков. Благодарю их героизм и бесценный вклад в Великую Победу!» - добавил депутат.