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Общество

Оксана Филиппова изучила новые практики муниципального управления на всероссийском форуме

13.03.2025 17:35|ПсковКомментариев: 0

По поручению губернатора Михаила Ведерникова глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова приняла участие в Региональном дне II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», который проходит в городе Иваново, сообщила глава района на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

Форум организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке администрации президента РФ.

«Совсем недавно с коллегами Николаем Козловским и Верой Кондратьевой представляли Псковскую область в городе Великий Новгород, а сегодня — новая площадка, объединяющая представителей всех регионов страны», — отметила Оксана Филиппова.
 

Глава района отметила, что панельные дискуссии, секции по тематическим направлениям позволяют представителям всех 89 регионов страны ознакомиться с новыми практиками муниципального управления.

Источник: Псковская Лента Новостей
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