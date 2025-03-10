Оксана Филиппова изучила новые практики муниципального управления на всероссийском форуме

По поручению губернатора Михаила Ведерникова глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова приняла участие в Региональном дне II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», который проходит в городе Иваново, сообщила глава района на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»
Форум организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке администрации президента РФ.
Глава района отметила, что панельные дискуссии, секции по тематическим направлениям позволяют представителям всех 89 регионов страны ознакомиться с новыми практиками муниципального управления.