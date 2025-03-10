Общество

Мыть улицы Пскова начнут с наступлением теплой погоды

Основные темы обращений жителей города Пскова обсудил на рабочей встрече губернатор Псковской области с главой города Борисом Елкиным, которая прошла сегодня, 13 марта. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

Одной из тем встречи стала уборка улиц города от пыли, песка и грязи, скопившихся за зиму.

«Сухая и влажная уборка дорог и тротуаров производится с помощью уличных пылесосов, которые мы приобретали ранее. Мыть улицы рабочие начнут, когда установится тёплая погода, чтобы избежать образования наледи», - отметил Михаил Ведерников.