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В российских школах предложили проводить беседы об опасности диверсий

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Минпросвещения и МВД необходимо рассмотреть разработку проекта приказа об организации в школах и колледжах профилактических бесед из-за участившихся случаев вовлечения подростков в диверсии, заявил сенатор Айрат Гибатдинов.

«На фоне участившихся случаев вовлечения несовершеннолетних в диверсионную деятельность необходимо усилить профилактическую работу среди детей и подростков. Считаю, что пришло время совместно с министерством просвещения и МВД рассмотреть возможность разработки проекта приказа об организации в школах и средних профессиональных учебных заведениях профилактических бесед», - сказал Гибатдинов.

​По его словам, в течение нескольких месяцев участковые и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних могли бы обойти образовательные учреждения и провести разъяснительную работу со всеми классами и учебными группами, пишет РИА Новости

«Молодым людям нужно объяснять, как злоумышленники пытаются вовлечь их в совершение преступлений через интернет, социальные сети и обещания легкого заработка, а также рассказывать о последствиях таких действий и предусмотренной законом ответственности», - добавил парламентарий.

​Гибатдинов подчеркнул, что системная профилактика позволит предотвратить преступления и уберечь подростков от фатальных ошибок. 

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