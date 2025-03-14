Общество

Кадровики из Пскова назвали главные признаки скорого увольнения сотрудника

Главный сигнал скорого увольнения сотрудника — это потеря им интереса к работе. К такому мнению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций из Пскова.

Опытные кадровики нередко могут предсказать увольнение сотрудника до подачи им официального заявления, опираясь на косвенные признаки. Каждый третий HR-специалист (33%) отмечает, что главный сигнал — это потеря интереса к работе и безразличие. Каждый пятый (19%) отмечает у желающих уволиться снижение качества работы и рассеянность. Апатию и пассивность выделяют 14%, а демонстрацию недовольства — 11%. 10% кадровиков замечают тревожность. По мнению такого же числа опрошенных, о скором увольнении может свидетельствовать и то, что работник стал часто отпрашиваться или брать дни за свой счет.

Для принявших решение покинуть компанию может быть характерен отказ от коммуникаций и снижение работоспособности (по 7% голосов), непунктуальность, безынициативность и перекладывание обязанностей (по 6%). Еще 5% кадровиков считают подозрительными вопросы о количестве оставшихся дней отпуска. По 4% HR-менеджеров отмечают у решивших уволиться отстраненность и скрытность. Также 3% ориентируются на сплетни в коллективе: сослуживцы также могут рано почувствовать настрой на увольнение. Справки и копии трудовой могут запрашивать по разным причинам, но каждый двадцатый кадровик считает подобные обращения подозрительными. По 3% связывают скорое увольнение работника с частыми уходами на больничный и нежеланием общаться с руководством.

Среди других признаков, которые помогают заранее подготовиться к возможному уходу сотрудника, кадровики называли внезапно возникающую безответственность, отказ от соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, нервные срывы, проявления высокомерия.