Общество

Чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Псковской области с 15 по 18 апреля

Региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» пройдет в Псковской области с 15 по 18 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области. Его девиз в этом году: «Нет предела — действуй смело!».

Соревнования запланированы по 30 компетенциям. Среди них есть традиционные для региона — это «Столярное дело», «Швея», «Малярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Флористика», «Бисероплетение», «Художественное вышивание», «Гончарное дело» и другие. Новыми дисциплинами, по которым выступят участники в этом году, станут «Массажист», «Блинопек», «Жестовое искусство» и «Ковроткачество крючком». Как сообщили организаторы мероприятия, в чемпионате, по предварительным данным, примут участие более 200 конкурсантов.

Также в соревновательную программу чемпионата среди школьников в этом году вновь включена компетенция «Фотограф». «Детям так понравилось осваивать новую сферу деятельности и познавать секреты фотоискусства в прошлом году, поэтому было принято решение снова набрать группу школьников и начать подготовку к чемпионату», — отметила руководитель регионального центра развития движения «Абилимпискс» Псковской области Ольга Верхоглядова.

Второй год подряд в рамках Псковского чемпионата «Абилимпикс» состоится фестиваль возможностей. Подопечные Псковской региональной областной благотворительной организации «Росток» представят свои возможности в компетенциях «Пирография», «Ремесленная керамика» и «Шелонская вязка». Также к фестивалю присоединятся ребята, проживающие в Бельско-Устьенском доме-интернате. Свои творческие способности ребята продемонстрируют в компетенциях «Мастер кукол (мотанка)», «Мастер кукол (лоскутная)» и «Изготовление вязаного изделия».

Кроме соревновательной программы запланированы деловые встречи и профориентационные мероприятия, в том числе фестиваль знакомства с профессией.

Напомним, региональный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проводится с целью профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья. Движение «Абилимпикс» открывает новые профессиональные горизонты перед людьми с инвалидностью и помогает формировать инклюзивное общество, в котором каждый человек может реализовать свой потенциал.

Чемпионат организован Минпросвещения России и проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с этого года входит в национальный проект «Молодежь и дети».