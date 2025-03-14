Организации Псковской области могут стать участниками грантового конкурса «Центры новых возможностей»

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова объявила о старте конкурса «Центры новых возможностей — 2025», цель которого — поддержка создания и развития в российских регионах кризисных семейных центров и центров дневного пребывания для детей с инвалидностью, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Заявку на участие в конкурсе можно подать до 25 марта 2025 года. Подробнее об условиях конкурса можно узнать по ссылке.
По словам детского омбудсмена, помощь родителям детей с инвалидностью и семьям в трудной жизненной ситуации — это часть мер по профилактике социального сиротства и внедрению семьесберегающего подхода в регионах России.
Кризисные центры для комплексной поддержки семей, в которых родители не разлучаются с детьми, сегодня особенно востребованы. Создание и развитие такой инфраструктуры — важный шаг на пути решения проблемы социального сиротства.
К участию в конкурсе приглашаются государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие организации, общественные объединения, а также государственно-общественные организации.
Организаторами конкурса выступают благотворительный фонд «Страна для детей» совместно с партнерами — благотворительным фондом поддержки социальных и культурных проектов «Царьград» и благотворительным фондом Андрея Мельниченко.
Впервые грантовый конкурс «Центры новых возможностей» на открытие и развитие центров дневного пребывания для детей с инвалидностью был проведен в 2024 году. Заявки подали 262 организации из 73 регионов России. В результате поддержку на реализацию проектов получили 15 победителей. Кроме того, еще 5 субъектов получили помощь Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Общая сумма выделенных грантов составила 35 миллионов рублей. Услуги открытых центров охватили уже более 3,5 тысячи семей с детьми.