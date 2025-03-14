Общество

Организации Псковской области могут стать участниками грантового конкурса «Центры новых возможностей»

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова объявила о старте конкурса «Центры новых возможностей — 2025», цель которого — поддержка создания и развития в российских регионах кризисных семейных центров и центров дневного пребывания для детей с инвалидностью, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

«Общий грантовый фонд конкурса — 100 миллионов рублей. Размер гранта зависит от номинации. В категории центров дневного пребывания для детей с инвалидностью можно получить до 2 миллионов рублей. В категории кризисных семейных центров — до 3 миллионов рублей. Количество победителей определит экспертный совет конкурса, результаты объявят до 1 июня 2025 года», — рассказала Мария Львова-Белова.

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 25 марта 2025 года. Подробнее об условиях конкурса можно узнать по ссылке.

По словам детского омбудсмена, помощь родителям детей с инвалидностью и семьям в трудной жизненной ситуации — это часть мер по профилактике социального сиротства и внедрению семьесберегающего подхода в регионах России.

«Институт уполномоченного ведет эту работу в том числе в рамках стратегических программ "Сопровождение через всю жизнь“ и "Дети в семье“, которые поддержал президент Владимир Путин», — отметила Мария Львова-Белова.

Кризисные центры для комплексной поддержки семей, в которых родители не разлучаются с детьми, сегодня особенно востребованы. Создание и развитие такой инфраструктуры — важный шаг на пути решения проблемы социального сиротства.

«Главную цель кризисных центров мы видим в содействии сохранению детей в родных семьях. При этом их направленность может быть разнообразной: от предоставления временного крова беременным женщинам, погорельцам, тем, кто по каким-либо причинам в этом нуждается, до помощи родителям с зависимостью», — сказала уполномоченный.

К участию в конкурсе приглашаются государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие организации, общественные объединения, а также государственно-общественные организации.

«Особо отмечу, что конкурс дает возможность развивать стационарные и полустационарные формы услуг в рамках перепрофилирования домов ребенка, социально-реабилитационных центров, других учреждений и использовать свободные мощности для оказания помощи семьям», — добавила Мария Львова-Белова.

Организаторами конкурса выступают благотворительный фонд «Страна для детей» совместно с партнерами — благотворительным фондом поддержки социальных и культурных проектов «Царьград» и благотворительным фондом Андрея Мельниченко.

Впервые грантовый конкурс «Центры новых возможностей» на открытие и развитие центров дневного пребывания для детей с инвалидностью был проведен в 2024 году. Заявки подали 262 организации из 73 регионов России. В результате поддержку на реализацию проектов получили 15 победителей. Кроме того, еще 5 субъектов получили помощь Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Общая сумма выделенных грантов составила 35 миллионов рублей. Услуги открытых центров охватили уже более 3,5 тысячи семей с детьми.