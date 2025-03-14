Общество

«Прессинг»: Новое областное радио, почем волны для народа и пушка с песенками. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Прессинг», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 марта.

Темой для обсуждения в студии стало редкое явление — новый медийный продукт в радиопространстве Псковской области. Точнее, старый в новой обертке: государственная пропаганда объявила о распространении вещания одной из своих радиостанций по районам.

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорили о бюджетных затратах на проект, выразили обоснованные сомнения в его эффективности как с коммерческой стороны, так и сточки зрения влияния на аудиторию. Они недоумевают, зачем понадобилось с напряжением усилий создать государственное областное радио, если такое же вещает в регионе уже 95 лет.