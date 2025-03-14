Общество

Псковские волонтеры центра подготовки 80-летия Победы провели урок памяти

Псковские волонтеры центра подготовки 80-летия Победы провели урок памяти «Возвращение в родную гавань», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области

Мероприятие состоялось 13 марта в рамках всероссийской акции, посвященной воссоединению Крыма с Россией.

Волонтеры рассказали ученикам лицея №4 и школ №23 и №5 города Пскова об истории полуострова Крым, его достопримечательностях и о тесной связи с Россией.

Особое внимание уделили теме воссоединения Крыма с Российской Федерацией: событиям 2014 года и возвращению крымчан в родной дом — Россию.

В конце урока все участники получили памятные открытки с изображением достопримечательностей Крымского полуострова.