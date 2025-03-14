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Общество

Будущих псковских полицейских наградили за победу в региональном конкурсе

15.03.2025 18:30|ПсковКомментариев: 0

Торжественное награждение победителей регионального этапа Всероссийского чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Правоохранительная деятельность» состоялась в в областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 


Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В чемпионате, организованном на базе Псковского кооперативного техникума, состязались будущие полицейские, обучающиеся по специальности «правоохранительная деятельность». Соревнования проходили на протяжении трех дней. И у каждого участника был наставник, который помогал подопечному в подготовке и выработке тактики борьбы.

  • Георгий Пыхтин — первое место;
  • Ульяна Соколова— второе место; 
  • Анатолий Пашенков — третье место.

Учащиеся награждены медалями, почетными грамотами, а также денежным премиями. 

Награды вручил заместитель начальника управления МВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов, который отметил высокую квалификацию и мастерство участников.

Напомним, что соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года стал частью нового президентского нацпроекта «Молодёжь и дети». 

 

Региональный этап собрал более 150 студентов и около 50 школьников, в том числе гостей из Республики Беларусь. Стремясь к профессиональному росту, они продемонстрировали свои навыки по 34 компетенциям.

Источник: Псковская Лента Новостей
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