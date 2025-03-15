Общество

Умер духовник патриарха Кирилла старец Илий

Схиархимандрит Илий (Алексей Ноздрин) умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина Пустынь.

Фото: Монастырь Остина пустынь/ Telegram-канал

Схиархимандрит родился 8 марта 1932 года в селе Становой Колодезь Орловского района в крестьянской семье. После окончания школы служил в армии, а с 1955 по 1958 год обучался в машиностроительном техникуме в Серпухове. Был распределен на работу в город Камышин Волгоградской области.

Позднее он окончил Ленинградскую духовную академию, в которой познакомился с будущим патриархом Кириллом. В 1966 году Алексея Ноздрина постригли в монахи под именем Илиан, позднее ему присвоили сан иеродиакона и иеромонаха. Тогда же он поступил в Псково-Печерский монастырь, где нес послушание в течение десяти лет. В 1976 году он поступил Пантелеимонов монастырь на Афоне.

В конце 1980-х его направили в качестве духовника — в Оптину пустынь, где дали имя Илий. В этом монастыре он прослужил 20 лет. В 2009 году батюшка Илий был избран духовником патриарха Московского Кирилла. В апреле 2010 года был возведен в сан схиархимандрита.