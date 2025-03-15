Общество

25 лет назад погиб сотрудник ОСН «Зубр» Псковской области Владислав Байгатов

25 лет со дня гибели Владислава Байгатова, сотрудника ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области, исполняется сегодня, 16 марта. Он погиб в Чечне при освобождении села Комсомольское, выполняя свой служебный долг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Владислав Байгатов был одним из тех, кто защищал интересы страны и боролся с международным терроризмом. Село Комсомольское, где шли ожесточенные бои, стало местом, где он проявил мужество и отвагу.

«Всего за несколько дней до этой грустной даты, 8 марта, при выполнении боевой задачи в Чечне погиб еще один сотрудник ОСН «Зубр» - Алексей Ширяев. Эти потери стали тяжелым испытанием для родных и сослуживцев. Владислав Байгатов и Алексей Ширяев навсегда остались в памяти своих товарищей как пример мужества, преданности долгу и самоотверженности. Их имена стали символами героизма и напоминанием о том, какой ценой порой достигается мир и безопасность», - отметили в пресс-службе УФСИН.

На месте захоронения кавалера Ордена мужества сегодня возложили цветы и минутой молчания почтили его светлую память.