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Общество

Более 20 базовых станций сотовой связи установят в Псковской области в 2025 году

17.03.2025 11:22|ПсковКомментариев: 0

Развитие услуг подвижной радиотелефонной связи на территории региона стало одной из тем рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с начальником управления цифрового развития и связи Виталием Рахмановым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного правительства, в 2025 году в регионе установят более 20 базовых станций сотовой связи. 

Фото: правительство Псковской области

Виталий Рахманов напомнил, что изначально на 2024 год была запланирована установка 23 базовых станций мобильной связи в муниципалитетах, однако к концу 2024 года указанная цифра возросла до 55 вышек. Начальник управления обратил внимание, что в качестве эффективного механизма выступает инвестиционный налоговый, в рамках которого в прошлом году было установлено 7 вышек. Работа будет продолжена и в этом году.

Впервые на территории региона применили федеральную меру поддержки на предоставление льготных условий использования радиочастотного спектра для операторов связи. Две базовые станции появились в усвятской деревне Узкое и пушкиногорской деревне Васильевское с уровнем покрытия в 5–6 км.

Кроме того, на протяжении прошлого года операторы сотовой связи модернизировали свои установленные базовые станции, что позволило расширить покрытие мобильного интернета и скорость для передачи их данных.

Например, в деревнях Цевло и Чихачево Бежаницкого муниципального округа благодаря установке двух новых базовых станций появилось покрытие ЛТЕ. Это позволило впервые обеспечить порядка 5 тысяч человек устойчивой мобильной связью.

В Печорском муниципальном округе на днях запустили в работу вышку с диапазоном LTE450. Радиус работы составляет 20 км, что позволяет обеспечить услугами по передаче данных близлежащие хутора, а скорость Интернета доходит до 5 Мбит/с.

Представляя планы по базовым станциям на этот год, Виталий Рахманов подчеркнул, что в регионе планируют запустить около 24 вышек, 12 из которых установят в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0».

Речь зашла и о модернизации модульных отделений почтовой связи. В регионе отремонтируют 12 зданий. В настоящий момент на портале Госуслуг проходит онлайн-голосование за ремонт отделений почтовой связи, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и расположены в сельской местности на отдаленных и труднодоступных территориях.

Особое внимание участники встречи уделили развитию услуг связи через поддержку ТОС. Виталий Рахманов сообщил, что на региональный конкурс подано порядка 16 подобных проектов. Наибольшую активность проявили Великолукский район, Дновский, Печорский, Пыталовский муниципальные округа. Общая сумма проектов составляет 11 млн рублей, из которых 3,5 млн рублей- средства операторов мобильной связи.

В свою очередь Михаил Ведерников отметил значимость таких проектов и напомнил о субсидировании победителей конкурса: «Это важно, потому что мы бюджетом обеспечим реализацию не менее 70% заявок. Большая часть участников конкурса получит финансирование», — заключил губернатор.

В правительстве напомнили, Псковская область стала первым регионом в Северо-Западном округе и вторым по стране, который апробировал новый механизм развития услуг связи через региональное субсидирование ТОС. Благодаря проложенной волоконно-оптической линии в Изборске появилась возможность для подключения к высокоскоростному интернету и телевидению. Модернизацию инфраструктуры связи реализовали при поддержке правительства Псковской области и инвестиций «Ростелекома».

Источник: Псковская Лента Новостей
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