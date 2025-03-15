Общество

Иван Белугин: ТОСы — настоящая сила, способная менять облик населенных пунктов

34 территориальных общественных самоуправления действует на территории Локнянского муниципального округа, об этом сообщил глава округа Иван Белугин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«ТОСы — это не просто объединение активных граждан, а настоящая сила, способная менять облик наших населенных пунктов. И Локнянский округ в этом направлении уверенно движется вперед. На сегодняшний день у нас действует 34 ТОСа — с 2023 года их количество выросло на 19 — и это уже серьезная поддержка для развития территорий. А главное — люди верят в свои силы и стремятся делать свою малую родину лучше!» - написал Иван Белугин.

В этом году ТОСы округа подали 40 проектов на областной конкурс грантов. «Мы гордимся таким уровнем инициативности и благодарим всех неравнодушных жителей за активное участие. С нетерпением ждем результатов!» - заключил глава округа.