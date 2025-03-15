Общество

Псковичи могут принять участие во всероссийском конкурсе наставников

Жители Псковской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!». Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина Роспатриотцентром Росмолодёжи совместно с Движением Первых и центром «Воин» при поддержке Ассоциации Добро.рф. Регистрация открыта на сайте бытьнаставником.рф до 20 апреля, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс «Быть, а не казаться!» призван распространить и поддержать лучшие практики патриотического воспитания по всей стране, а также сформировать кадровый резерв сферы, выявить новых лидеров мнений, в том числе среди участников СВО. В нем могут принять участие студенты, специалисты в сфере воспитания, наставники и педагоги, участники боевых действий, участники и руководители патриотических проектов от 16 лет.

В этом году участники смогут выбрать одну из пяти основных номинаций: «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник лидер», «СВОй наставник» и «Наставник на службе», приуроченной к Году защитника Отечества, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Специальной внеконкурсной номинацией станет «Заслуженный наставник» для инструкторов, педагогов, методистов со стажем работы в сфере патриотического воспитания детей и молодёжи не менее 20 лет или с выдающимися достижениями в наставничестве.

Сразу после регистрации участники приступят к выполнению заданий отборочного этапа, включающих в себя запись видеовизитки и прохождение тестирования для оценки профильных знаний. В полуфинал конкурса пройдут 2000 лучших наставников со всей страны. Летом полуфиналисты в очном формате пройдут круговые собеседования и выполнят тематические задания. По итогам конкурсных испытаний в финале встретятся 400 участников. На площадке их ждут деловая и военно-спортивная игра с прохождением командных испытаний, образовательный блок с экспертным консультированием, открытый урок и защита авторского проекта или методической разработки.

Итогом конкурса станет сопроводительная работа тех проектов и инициатив, которые будут разработаны наставниками в течение конкурса. Роспатриотцентр Росмолодёжи создаст банк проектов, пригласит экспертов, которые помогут будущим победителям реализовать свои идеи вне конкурса.

Организаторами конкурса выступают Роспатриотцентр Росмолодёжи, центр «Воин» и Движение Первых.