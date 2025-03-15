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В Пскове названы имена победителей конкурса ораторского мастерства Oratio

В Псковском филиале Университета ФСИН России подвели итоги конкурса ораторского мастерства на тему «Спасибо за Победу», в котором приняли участие учащиеся школ и средних специальных учреждений города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Победителем конкурса среди школьников стала ученица 10 класса средней общеобразовательной школы №47 города Пскова Дарья Александрова (научный руководитель – Елена Родионова).

Среди обучающихся средних специальных учреждений победу одержал студент 3 курса Псковского медицинского колледжа Ярослав Малышев (научный руководитель – Ольга Белоусова).

Дипломы победителям и призерам Oratio, а также благодарственные письма их научным руководителям вручил заместитель начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Роман Иваняков.

Напомним, что организатором конкурса ораторского мастерства Oratio, посвященного нравственным аспектам патриотизма и героизма в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и в современном обществе, выступил Псковский филиал Университета ФСИН России.

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В конкурсе приняли участие представители Псковского агротехнического колледжа, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Псковского медицинского колледжа, а также учащиеся Гуманитарного лицея и других средних общеобразовательных организаций города Пскова.

Жюри конкурса оценивало полноту раскрытия содержания темы «Спасибо за Победу», логичность выступления, оригинальность подачи материала, манеру поведения, раскованность, умение дискутировать, задавать вопросы. Также важными критериями оценки стали: техника и культура речи.