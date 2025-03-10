Конкурс ораторского мастерства стартовал в Псковском филиале университета ФСИН

Псковский филиал университета ФСИН России с 13 по 14 марта проводит конкурс ораторского мастерства, посвященный нравственным аспектам патриотизма и героизма в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и в современном обществе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.
Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России
Сегодня, в первый день конкурса, его участники представили подготовленные выступления «Одна на всех – мы за ценой не постоим!», «Благодарность потомков», «Маленькие герои большой войны и «Пусть не будет войны никогда!».
Завтра конкурсантам предстоит импровизировать, так как тему своего выступления они узнают за несколько минут до выхода к жюри. Школьники и студенты будут выполнить задания, связанные с умением строить диалог и вести дискуссию.
Среди участников конкурса – представители Псковского агротехнического колледжа, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Псковского медицинского колледжа, а также учащиеся Гуманитарного лицея и средних общеобразовательных организаций города Пскова.
В вузе отметили, что основной целью конкурса является формирование у учащихся и студентов умений убедительно и красиво излагать собственное мнение, отстаивать свою точку зрения.