Общество

Конкурс ораторского мастерства стартовал в Псковском филиале университета ФСИН

Псковский филиал университета ФСИН России с 13 по 14 марта проводит конкурс ораторского мастерства, посвященный нравственным аспектам патриотизма и героизма в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и в современном обществе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

«Впервые Псковский филиал университета проводит конкурс Oratio среди учащихся школ и обучающихся средних специальных учреждений города Пскова. Тема конкурса "Спасибо за Победу" выбрана, конечно, неслучайно: 9 мая отмечается 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Важно также, что и в наши дни в ходе проведения СВО защитники Отечества показывают чудеса героизма и мужества. Надеемся, что конкурсанты смогут грамотно, убедительно и красноречиво рассказать нам об этом», – отметил заместитель начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Роман Иваняков.

Сегодня, в первый день конкурса, его участники представили подготовленные выступления «Одна на всех – мы за ценой не постоим!», «Благодарность потомков», «Маленькие герои большой войны и «Пусть не будет войны никогда!».

Завтра конкурсантам предстоит импровизировать, так как тему своего выступления они узнают за несколько минут до выхода к жюри. Школьники и студенты будут выполнить задания, связанные с умением строить диалог и вести дискуссию.

Среди участников конкурса – представители Псковского агротехнического колледжа, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Псковского медицинского колледжа, а также учащиеся Гуманитарного лицея и средних общеобразовательных организаций города Пскова.

В вузе отметили, что основной целью конкурса является формирование у учащихся и студентов умений убедительно и красиво излагать собственное мнение, отстаивать свою точку зрения.